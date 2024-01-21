寒流漸南下愈晚愈冷 23、24日台南以北低溫探7度

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交通部中央氣象署預報，今天寒流逐漸南下，愈晚愈冷，23日、24日最冷，台南以北及宜蘭、花蓮低溫下探攝氏7度，22日至24日水氣偏多，高山可能降雪。

氣象署指出，今天北部及東北部先明顯轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

北部及東北部白天高溫17、18度，花東20至23度，中南部仍有25、26度，但各地愈晚愈冷，中部以北及東北部低溫12至14度，其他地區16至18度，中南部日夜溫差大。

氣象署表示，明天寒流持續南下，各地氣溫呈現漸進式轉冷，明晚北台灣氣溫就可能達到寒流標準，也就是台北觀測站達10度（含）以下。

氣象署預測，23日、24日是這次寒流氣溫最低的時候，台灣各地非常寒冷，台南以北及宜蘭、花蓮低溫約7至9度，高屏及台東9至12度，25日清晨各地天氣仍非常寒冷，白天起寒流逐漸減弱，各地氣溫也漸回升。

氣象署指出，明天白天迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，明晚至23日受華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區可能有局部大雨。

因水氣偏多，氣象署預測，22日晚起至23日，北部、宜蘭1,000至1,500公尺以上山區及23日中南部、花東2,500至3,000公尺以上高山有降雪機率，並可能出現路面結冰、霧淞，24日水氣逐漸減少，高山降雪機率下降。