面板雙虎有轉機？法人為何大買群創

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群創（3481）近期股價獲法人青睞大買，市場傳出受日本地震影響，偏光板上游材料供應商Zeon產線尚未復工，有機會帶動面板價格上漲，但法人則認為，美國CES展落幕，群創、友達（2409）展示多樣新品，相關新產品、新技術均為長線業績潛在動能，加上全球電視需求預估將自今年第二季開始增溫，面板廠均為受惠者，故維持友達、群創「買進」的投資建議。

台股近日在台積電（2330）、AIPC族群領軍下指數大漲，除此之外，群創也大獲法人青睞，累計近四個交易日，三大法人合計買超逾22萬張。

市場傳出，日本石川縣日前發生地震，面板模組材料偏光板的材料COP膜材供應商Zeon也受波及，產線迄今未復工，恐影響偏光板、甚至面板模組的生產，間接使面板價格在止跌後，有機會蘊釀上漲的機會。

群益投顧則表示，日前剛落幕的美國消費性電子展（CES），群創推出運用於醫療、會議、購物等多元跨領域應用的產品線，為因應VR、元宇宙等產業趨勢，此次推出53吋 QD Color Conversion AM-MicroLED 無縫拼接顯示器、9.6吋RGB MicroLED車用顯示、27吋聊天顯示器、31.5吋多人用裸眼N3D顯示器、低功耗2117ppi 4K VR液晶顯示器等多款新產品，以爭取優化生活方便性、安全性、娛樂性相關商機。

友達發表一系列車用顯示人機介面（display HMI）解決方案，一方面涵蓋前座儀表板上的超大曲面一體成形顯示方案，並運用內建鏡頭和感測元件進行創新應用，以串連駕駛和副駕的乘車及娛樂資訊；另一方面該解決方案亦於副駕乘客螢幕搭載主動式防窺模式，可避免駕駛分心，為駕駛、乘客實現兼具智慧、娛樂、安全與人性化的駕駛體驗。

群益投顧認為，相關新產品、新技術均為群創、友達長線業績潛在動能，而以面板業來看，由於去年第四季年底假期相關備貨需求降溫，去年11、12月TV 面板報價走跌，不過，中國面板廠帶頭降低產能利用率奏效，為期二個月的回檔走勢已暫告中止；此外，隨著品牌廠庫存去化、奧運/歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求將自今年第二季開始增溫，今年第一季即為2024年低點，包括友達、群創在內的面板廠均可望受惠。