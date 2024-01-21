Panasonic子公司爆52款產品「數據造假」40多年 台灣工廠也在內！企業道歉1原因「不召回」

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日本老牌企業接連出事，不久前先是豐田（TOYOTA）被爆出數據長期造假，如今，日本知名松下集團（Panasonic）子公司松下工業（Panasonic Industry）也遭到爆料數據造假一事，且違規時間可追溯自80年代，消息一出震驚各界，也令日本大企業的品牌形象再度受到衝擊。

綜合外媒報導指出，松下集團（Panasonic）子公司松下工業（Panasonic Industry）近日被爆出，公司過去在申請產品品質認證時，存在包括數據造假在內的欺詐行為，違規產品種類多達52款。

值得留意的是，根據日媒《讀賣新聞》報導，松下工業的詐欺行為可追溯到20世紀80年代（1980年），造假案涉及日本境內與位於中國、台灣和泰國的7間廠房，據統計，日本國內外有超過400間公司均有銷售相關產品。

松下工業究竟造假了什麼數據？據悉，2023年11月，一名松下工業員工在定期品質控制檢查期間發現，公司長久以來為確保產品「符合阻燃性標準」而偽造數據；外媒指出，松下工業針對用於汽車、家電等產品的電子零件材料，在阻燃性，也就是材料的抗燃燒特性等方面進行數據造假。

針對被爆出旗下產品安全數據造假一事，松下工業在1月12日召開記者會出面道歉，並承認公司確實有篡改產品數據等違規行為。

至於後續該如何處理，松下工業指出，由於相關產品目前尚未發現故障問題，因此既不會停止出貨，也不會全面召回產品，「如果客戶企業提出，屆時將會提供替代方案。」

歷經造假案曝光後，松下集團承諾「旗下各公司將針對產品是否存在相關問題，進行自我審查。」此外，今後也將由外部律師組成第三方調查委員會，針對這次被爆料的違規行為展開調查。

Panasonic此案一曝光，讓人不免聯想到，不久前日本老牌企業豐田（TOYOTA）集團旗下子公司大發汽車（Daihatsu）也被爆出「測試造假」的醜聞，甚至有日媒爆料，數據造假的狀況早在1989年就已發生，等於醜聞恐持續長達34年，令豐田商譽受到嚴重打擊。

這回又再爆出松下工業欺詐事件，除了令日本大企業的品牌形象受損，也對於日企的誠信打上一個問號。

文／翁申霖