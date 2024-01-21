LINE變更登入方式！FB帳號不能再用 移動帳號、同步更新也終止...還能用哪些方法一次看

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習慣用臉書帳號登入LINE的民眾注意了，LINE官方最新公告已於1月14日結束「以Facebook（臉書）帳號移動LINE帳號」及「同步Facebook帳號」的功能，未來只能利用Apple ID、Google帳號或「以行動條碼移動帳號」等功能。

民眾如果換手機或是重新安裝LINE ，都需要重新登入帳號，過去，LINE提供用戶5種登入方式，分別為：電話號碼、行動條碼、Facebook帳號、Apple帳號以及Google帳號。

不過LINE最新公告指出，「以Facebook帳號移動LINE帳號／同步Facebook帳號」的2項功能，已於2024年1月14日結束提供服務，往後用戶在移動LINE帳號時，請使用「Apple ID、Google帳號（iOS／Android）」，或使用「以行動條碼移動帳號」。

另外，依據使用的LINE版本不同，部分版本的移動帳號畫面仍可能會顯示「以Facebook帳號登入」的選項，但即使顯示該選項，也無法透過Facebook帳號移動LINE帳號。

LINE提醒用戶安裝最新版LINE應用程式，或透過Facebook帳號以外的資訊移動LINE帳號。

這也非首次LINE停止與臉書之間的合作，像是 2020 年，LINE宣布停止使用 Facebook 註冊帳號，而本次公告後，也正式中斷「同步 Facebook 帳號」功能，官方僅保留 Apple ID 以及 Google 兩種第三方登入的方式，未來用戶不再能以 Facebook 帳號來登入 LINE。

文／黃明惠