迎戰超高齡社會 銀髮族保險規劃7大問答一次看

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台灣將在2025年進入超高齡社會，屆時每5人中至少有1人超過65歲，如何儲備足夠退休金流及因應醫療支出成首要課題。尚未屆滿65歲的「準銀髮族」如何檢視自身保險保障是否足夠？超過65歲還能買保單嗎？中央社整理7大常見問答一次看。

問：高齡者規劃保險保額時，有哪些因素要納入考量？

答：磊山保經業務協理羅靜娟表示，高齡者規劃保額時，除了考量自身需求外，必須衡量自身經濟能力，除了意外險外，基本上60歲以上買任何保險都不便宜，以癌症險為例，若希望病房為單人房，相對應保費也會拉高，長照險則要看需求為公立或私立長照機構，去規劃保障額度。

對於高齡者投保保險，保險公司在審核時考慮也會更仔細，若買高額保險，將檢視高齡者是否有持續繳交保費能力，也會關心客戶投保目的，是否有短期密集投保、有無被通路慫恿解約或貸款買保單等。

問：已滿60歲，但過往完全沒買過保險，為避免日後造成子女或親人額外負擔，該如何做保險規劃？

答：羅靜娟分析，此類族群最怕跌倒或受傷後恢復期較長，因此首要可考慮補足意外險，且考量身體走向高齡化，建議找續保年齡可拉得比較高的商品。

其次，癌症與長期照顧均會造成龐大開銷，建議投保時以最大風險為評估原則，考慮補足癌症險、長照險及重大傷病險等3類保障。

問：65歲以上還可以買保單嗎？

答：市面上保險商品初次投保年齡上限以65歲為大宗，但考量高齡化趨勢，各家保險公司已陸續推出「樂齡專案」，亦可見到初次投保年齡上限拉高至70歲、75歲甚至80歲等專案商品。

為保障高齡者權益，金管會也規定，65歲以上族群若買有保價金的商品、健康險（醫療險）或有生存金的房貸壽險商品或投資型保單等，保險公司必須電訪及錄音錄影。但小額終老保險及保險期間在3年以下的傷害險，不在此限。

問：年紀超過60歲，患有三高（高血脂、高血壓、高血糖）或糖尿病等族群，可再投保醫療險嗎？

答：業者指出，體況不佳者，需回到各保險公司核保是否過關。不過為保障弱體，目前市面仍有少數壽險公司針對糖尿病友推出專屬醫療險保單，唯一要留意是，初次投保年齡上限多為64或65歲。

問：曾罹癌但已獲得良好治療，市面上還有癌症險或醫療險可以買嗎？

答：保經業者表示，牽涉各癌症種類不同，一般而言會回歸各保險公司核保風險控管，實務上常見5到10年不等觀察期，若癌友有意投保，保險公司可能採延期承保處理，或可能批註承保、加費承保，也不排除婉拒承保等。

問：已接近65歲，希望加強退休金流規劃，保險上有哪些選擇？

答：羅靜娟表示，若投保目的是希望加強退休金流規劃，可考慮年金險，抑或透過分紅保單及投資型保單理財。若是高資產族群有意同步規劃財富傳承，可善用利變壽險，高倍數保障的保單等可納入考慮。

問：銀髮族是否有便宜實惠的小額壽險可以選擇？

答：保經業者認為，若沒有後代子孫，較沒有要考慮留下高額保險金照顧子女的需求，僅希望在失能或身故時有保險金以便家人照顧或協助處理後事，小額終老保險不失為一個選擇。

金管會自2016年12月起推動政策性保險「小額終老保險」，特性為低保額、低保費且無投保身分限制，相較一般壽險投保年齡最高常落在65歲，小額終老保險最高投保年齡放寬至84歲。

因承保門檻較一般壽險低、核保相對簡便，有助銀髮族、預算有限族群或具家庭責任的「三明治族」建構基本壽險保障。

小額終老保險包含傳統型終身壽險主約，保額上限為新台幣90萬元，可提供被保險人身故或完全失能時的保障，保障期間為終身，另可附加1年期傷害險附約，增加因意外傷害事故所致死亡或失能的保障。小額終老保險每人有效契約件數最高為4件。