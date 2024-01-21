選後不演了！缺電漲價概念股超夯「誰是下個華城？」

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【旺得富理財網 黃順德】選後不演了？因應台電累虧高達3,820億元，電價費率審議會將於3月召開、醞釀調漲；台電表示，近年台電虧損的主因是燃料支出翻倍大增，若要完全反映燃料成本，電價至少要上漲50至60％，最可能是爭取今年度以不虧損為目標漲幅25％。

市場預期，隨著賴政府擴大淨零碳排政策的推進，電力成本及電價越來越貴將成趨勢；據台電最新資料，目前平均每度發購電成本約為3.58元，外界批評，台灣購買綠電的價格遠高於售電價，是長期嚴重虧損的主要原因。

其中風力發電每度高達約6.85度，未來民營再生能源購電因躉購費率較高的離岸風電陸續完工後，併聯發電量預估將逐年增加，台電再生能源平均購電費率也會逐年上升。

相關電力概念股有機會成為今年漲價中的受惠類股，包括不斷電族群有盈正（3628）、大同（2371）、碩天（3617）、旭隼（6409）等，儲能族群有台汽電（8926）、台達電（2308）、東元（1504），電網族群有華城（1519）、中興電（1513）、士電（1503）、東元（1504）等。

風電族群有華新（1605）、世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）、元晶（6443）、大亞（1609）、中興電（1513）等，太陽能族群有安集（6477）、達能（3686）、碩禾（3691）、茂迪（6244）、國碩（2406）、聯合再生（3576）、元晶（6443）等。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。