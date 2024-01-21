這項補貼本月開始至6月底 40歲粉領族每月領到7,900元 金額最高上看5.5萬

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【旺得富理財網 王順泉】為避免因經濟不景氣或業務緊縮，導致雇主裁減員工造成失業，「就業保險促進就業實施辦法」訂定僱用安定措施，由政府提供減班休息期間薪資補貼，協助勞工持續僱用、減少失業。

勞動部自113年1月1日起至113年6月30日，辦理僱用安定措施，7行業受僱勞工皆適用，包括「橡膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」、「旅行及其他相關服務業」等。

上述行業的受雇勞工，若在今年上半年與事業單位協議實施減班休息，可申領薪資補貼，以降低薪資減損對生計的衝擊。

勞動部說明，薪資補貼計算方式為：勞工實施減班休息日之前1~3個月平均月投保薪資，與實施減班休息後實際協議薪資，兩者差額的50%，按月發給。每人每月最高可領9,200元，最長補助6個月共55,200元。

舉例來說，40歲的林小姐，在實施減班休息之前1~3個月，平均月投保薪資為4萬5,800元，與雇主協商減班休息期間協議薪資降至3萬元，可申請每月薪資補貼為：（45,800-30,000）×50%=7,900元。補貼請領月數最長為6個月，林小姐最多可領到7,900×9=47,400元。

勞動部表示，若未符合本次公告適用行業之勞雇雙方，如有協商實施減班休息情形，可運用「充電再出發訓練計畫」，受僱勞工可利用暫時減少正常工時的時段，參加事業單位辦理、勞動力發展署所屬分署自辦或委辦的職業訓練課程，並可在勞保投保薪資差額範圍內，依實際參訓時數，比照每小時基本工資申請訓練津貼補助，每月最高100小時，以持續發展個人所需技能，維持生計並穩定就業，對於企業則可補助辦訓費用最高190萬元。