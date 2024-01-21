《科技》AI智慧機今年破億支 三星揪Google當神隊友

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【時報記者王逸芯台北報導】三星與Google Cloud宣佈啟動多年期的全新合作關係，提供全球三星智慧型手機用戶Google Cloud生成式人工智慧(AI)技術，隨著三星AI旗艦Galaxy S24的問市，三星成為第一個透過雲端將Vertex AI上的Gemini Pro與Imagen 2部署至智慧型手機裝置的Google Cloud合作夥伴。研調機構Counterpoint也預估，2024年AI手機將掀起革命性變革，全年出貨量有望突破1億支!

三星執行副總裁暨行動通訊事業部軟體辦公室負責人Janghyun Yoon談到，Google與三星長期秉持相同理念，本次Galaxy S24旗艦系列成為首款配備Vertex AI平台上Gemini Pro與Imagen 2的智慧型手機。Google Cloud與三星團隊合作，歷經數月的嚴格測試和競爭力評估，攜手在Galaxy裝置端實現最佳Gemini驅動的AI體驗。

三星是Google Cloud第一家為消費者部署Vertex AI平台上Gemini Pro的合作夥伴。Gemini為從零打造的多模態模型，能概括與無縫地理解、操作及組合包括文字、程式碼、圖像和影片等不同類型的資訊。從三星的原生應用程式開始，用戶可享受Samsung Notes、語音錄製和三星鍵盤的摘要功能。Vertex AI的Gemini Pro為三星提供了關鍵的Google Cloud功能，包括資訊防護，安全性，隱私和數據合規性。

Google Cloud執行長Thomas Kurian表示，透過與三星的合作，Google Cloud看見生成式AI帶來的無限商機，藉由活絡、強化數百萬用戶的連結與溝通，創造深具意義的行動體驗。得益於Gemini，三星開發人員可利用Google Cloud頂尖的基礎架構、最先進的效能與靈活性，在三星智慧型手機端提供安全可靠，且極具吸引力的生成式AI應用程式。

全球AI智慧應用快速崛起，手機產業亦不例外，根據Counterpoint預估，2024年AI手機將掀起革命性變革，全年出貨量有望突破1億支，並於2027年達到5.22億支，佔整體出貨量40%。

Galaxy S24旗艦系列導入全新Galaxy AI應用，將AI融入日常生活所需，主要強打功能包括搜尋圈、智慧即時翻譯以及智慧自動摘要。其中，智慧即時翻譯可以在使用手機的原生通話開啟功能後，即可把雙方的語音即時翻譯成指定語言，亦能同步檢視文字翻譯。智慧自動摘要中的語音轉文字智慧助理，可以透過內建的錄音功能加入AI應用，可把錄製的語音轉成逐字稿，即使是多人會議也能輕易辦認說話者，並可透過智慧分析，整理出會議摘要、翻譯。