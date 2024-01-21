《金融股》群益證旺年會 展現ESG承諾

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【時報記者林資傑台北報導】群益證(6005)20日於南港展覽館舉辦實體旺年會，為疫後首度恢復舉辦實體旺年會，邀請所有董事及員工共聚一堂，除對全體同仁一整年辛勤付出表示感謝之意，並展現對永續發展和環境、社會、公司治理（ESG）價值的深厚承諾。

群益證董事出席旺年會現場與同仁互相交流、同樂，表達對員工福祉的關懷及永續發展的支持，同時強調對性別平等的重視，並加入永續價值的宣示當中。在此次旺年會盛會中，董事與全體同仁共同見證群益對企業社會責任的承諾，迎向美好的永續未來。

群益證致力維護員工尊嚴與平等工作環境，不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座或血型等為由，而有差別待遇或任何形式歧視，並禁止強迫勞動、僱用童工及性騷擾等任何違反人權行為。

此外，群益證向來重視員工福祉，在去年疫情趨緩後即重新啟動總公司員工視障按摩服務，更於8日起增設敦南辦公大樓按摩站，除了提供視障按摩師就業機會，同時展現公司關注社會弱勢族群福祉。聘請的按摩師性別也維持一定男女比例，代表對性別平等價值的重視。

群益同時提供多元福利措施，包括員工團保、員工及眷屬優惠自費團保優惠、旅遊／結婚／生育／住院／注射疫苗補助等，並注重員工個人發展，透過專業證照獎勵金、教育訓練制度、數位學習平台、年度MVP選拔等方式強化員工職能，培養未來潛力儲備人才。

群益證去年起實施一系列措施，鼓勵員工參與公益活動，包括提供一日給薪志工假、補助鼓勵員工成立社團，去年在台中朝馬運動中心舉辦「群益跳起來！2023幸福企業運動會」，吸引近400名員工及家屬參與。未來會持續籌畫活動，鼓勵員工保持運動習慣、重視身體健康。

群益證藉此展現對永續發展和ESG價值的承諾，同時透過關切員工健康、福祉及個人發展，營造樂在工作、關懷員工的企業文化。群益證表示，期望藉由此次旺年會活動，能與員工共同見證這份承諾，攜手走向更加繁榮、永續的未來。