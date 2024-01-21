《科技》AI PC成關鍵字 第6屆「高通台灣創新競賽」起跑

【時報記者王逸芯台北報導】高通宣布，啟動第六屆「高通台灣創新競賽」(Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC)，首次聚焦AI PC及邊緣AI兩大主軸，力邀台灣新創生態系共同掌握AI新浪潮。QITC支持台灣新創公司運用高通各式平台提出PC運算及IoT應用的AI創新解決方案，期望引領新創團隊釋放AI潛能，進而推動台灣資通訊產業及新創生態系的蓬勃發展。競賽將遴選10支入圍新創團隊，育成期間將獲得技術支援、商業輔導、智財權培訓及現金補助，更有機會加入高通全球商用生態系，與高通並肩開展國際市場龐大商機。

高通表示，AI PC是本屆QITC列入徵選的重點領域之一。高通預期2024年開始，AI將推動PC領域迎來變革性的週期，為PC市場帶來創新機遇，重塑企業與消費者的運算體驗。高通憑藉其超過10年在AI技術的投入，推出專為AI PC打造的強大Snapdragon X Elite運算平台，可於裝置上運行超過130億個參數的生成式AI模型，AI處理能力相較競爭對手提升4.5倍，以藉此支援更多由PC驅動的AI創新應用。

邊緣AI正顯而易見地改變企業和消費者的營運方式，高通為多元裝置帶來裝置上生成式AI的優勢，包括注入高效能AI的新一代Snapdragon 8 Gen 3行動平台、能夠利用即時資訊和數據洞察以加速數位轉型的高通Aware平台、以及專為效能密集型物聯網應用而打造的高通QCS8550處理器等解決方案，具備出色效能、先進連接和新一代的處理能力。

美國高通公司副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通多年來在AI的發展與創新，推動了各行各業在裝置上AI的使用。2024年的QITC進入第六年，隨著AI的普及，以及運算需求的迅速增長，高通期盼迎來更多新創團隊加入QITC的行列，並專注於AI PC及邊緣AI的研發，推出令人耳目一新的AI解決方案，實現包含在Windows PC、無人機與機器人、智慧城市等領域的創新應用，為台灣資通訊產業的轉型升級貢獻所長，在AI商機蓬勃的時代，我們攜手注入創新能量，為新科技的應用帶來深遠的變革。

除技術支援，高通提供的智慧財產權保護和專利策略培訓更是QITC育成計畫中相當重要的一環。高通將透過提供智財權工作坊和專利申請獎勵，鼓勵新創團隊於發展前期在應用新科技、開發新產品的同時，便能及早了解智財權管理與專利佈局的重要性，提升核心競爭力，對於長遠的科技生態鏈站穩立足之地。至今，入圍的新創團隊在育成期間已累計提出59件專利申請，奠定各團隊在智財權保護及專利申請的佈局上，穩健發展。