台積法說報喜帶領強攻行情 叩關萬八

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上周台股先軟後堅戲劇化走勢，外資連四天賣超衝擊指數摜破季線，但台積電法說會報喜利多激勵，外資隔日大買超回補807.9億元，指數強漲收高17,681.52點站回季線及月線上。本周盤勢持續挑戰萬八關卡，聚焦台積電續漲行情及新掛牌股兩因素。

19日台積電反應法說利多帶量大漲6.46％收高626元，當日的三大法人買超854.88億元，除外資大買超逾800億元外，投信及自營商各買超40.8億元、6.11億元。上周的三大法人合計賣超金額縮減為490.05億元，包含外資周賣超603.77億元、自營商周賣超53.57億元，投信則是周買超167.3億元。

外資在現貨市場中止連賣轉買之際，期貨市場也同步大幅減持空單，19日的外資台指期未平倉空單部位銳減到2,613口，單日空單大降1.1萬口，周減持空單達2.37萬口。

綜合台積電法說公布利多訊息包含：2023年第四季EPS9.21元優於市場預期，全年EPS為32.34元為史上次高；樂觀看待AI、HPC需求帶動，2024年資本支出預估約280～320億美元，全年營收有望年增21-25％，估計今年三奈米技術所貢獻營收將成長三倍以上，占營收比重15％等。

台積電ADR 18、19日連兩日勁揚，外資18日買超現股8,177張，19日更大舉加碼達11萬2,956張，激勵台積電股價衝破600元關卡，上周台積電股價勁揚幅度達7.19％，頗有蓄勢挑戰前年初688元天價的架式，而台積電續揚行情也攸關指數能否挑戰及站穩萬八關卡。

其次，本周多檔新掛牌股，包含世界健身-KY以及昱展新藥兩檔都將在24日各掛牌上市及上櫃，掛牌價各為132元、150元，高價上櫃生技股藥華藥則在25日轉上市掛牌，值大盤強勢攻堅走勢之際，有利於新掛牌股延續蜜月期行情。

另本周法說會方面，22日有新鋼、微矽電子；23日有藥華藥、諾貝兒；24日有因華、華上生醫。至於除權息方面有IKKA-KY、中美晶、宜特、星宇航空等。