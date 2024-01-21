央行公布去年12月金融情況 「散戶風向球」餘額料續衝高

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台股去年12月完美收官，外資12月買超台股，台股逼近萬八關卡收關，散戶「螞蟻雄兵」信心也受振奮。中央銀行24日將公布去年12月金融情況，隨外資12月淨買超台股，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，預料很有機會連二月上升，餘額有望繼續大幅回升。

台股去年以17,930點風光封關，指數創歷史次高，僅次2021年，而漲幅則是史上最高，和2022年年底相比，去年上漲26％。回顧2023年，台股從12,197點一路起伏，並在11、12月接近年末時攻高。總計台股去年全年成交金額為671,837億，日均量2,373億。

根據央行公布，我國M2年增率仍大於M1B年增率，目前「死亡交叉」格局仍未反轉，象徵資金動能減緩，理論上不利股市表現。但央行官員多次說明，所謂「死亡交叉」，不宜直接從數字高低直接來做解讀，反應在市場走勢的事實顯現，已不具參考價值，目前來看，其實股市資金很充足。

而觀察8～10月大盤表現疲弱，散戶自然也就先休兵，自8月起一路連三降，8月降至3.34兆元、9月跌到3.25兆元、10月僅剩3.15兆元，每月以下降千億速度墜落、散戶幾乎信心盡失，三個月證券劃撥存款餘額就蒸發了3,016億元。

不過，11月隨台股反攻，散戶資金也蓄勢待發，證券劃撥存款餘額已大幅回升至3兆2,898億元，創近四月新高，且較上月大增1,392億元，終止連三個月下滑；且股票市場融資餘額達3,215億元，也創下近20個月新高。

12月散戶信心是否繼續強？官員指出，觀察投資人成交金額比重，本國自然人比重回升至56％，從比重來看有所上升，而證券劃撥存款餘額回升，也代表資金已經「ready」，伺機投入股市，由最近整個投資情況來看，似乎投資人在資金配置上，對於投入證券投資的意願已增加。

法人預估，散戶繼續拚、持續留在場中，在場邊觀望伺機投入的也不少，證券劃撥存款餘額不僅可維持在3兆元以上，且隨12月台股完美收關，餘額也不排除繼續大舉衝高。