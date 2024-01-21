英業達睽違3年 實體旺年會回歸

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英業達（2356）在睽違三年後，集團的年初旺年會也正式回歸實體晚會，訂於26日盛大舉行。英業達在去年年中完成世代交替，由集團會長葉國一次子葉力誠接任董事長，今年雖不是他第一次出席，但卻是他首度以集團董事長身分，在歲末年終之際領軍一線主管群面對逾六千名員工，其談話與年度期許，也成為關注焦點。

適逢生成式AI在過去一年掀起漫天A I熱潮，亦入列AI伺服器主力供應鏈的英業達，今年也將持續受惠整體AI伺服器的暢旺需求，為其伺服器事業帶來利多之際，隨著PC品牌廠因應搭載加入NPU（神經網路處理位元）／APU（加速處理單元）等AI加速器的新世代CPU平台推出，及微軟於Windows作業系統納入AI助理Copilot的應用，陸續端出旗下各種AI-Ready的筆電新品，英業達亦躋身AI PC代工大廠行列，在延燒的AI浪潮下緊抓AI伺服器與AI PC商機。

此外，英業達除了布局多年的車用電子領域已逐步開花結果，去年更成功切入NPU AI加速器市場、推出自研的嵌入式神經網絡處理器「VectorMesh」AI加速器及一站式AI IP導入服務，並獲國內多家上市的IC設計大廠採用，為英業達在AI運算應用領域布局再占得一優勢地位。

從AI伺服器、AI PC、NPU AI加速器到車用電子、智慧裝置及智慧醫療領域，英業達過往多年的部署，正陸續浮現效益，而葉力誠作為國內代工大廠中，首位以兩代之姿接班的青壯代表，今年將如何引領英業達在這一波AI勢頭中站穩利基優勢、邁向下一個里程碑，動見觀瞻。

英業達去年下半年雖同樣受惠輝達（NVIDIA）的H100系列高階AI伺服器相關產品出貨，為營運挹注支撐力道，惟因美方針對高階晶片出口限令轉趐嚴格，加上客戶端因應通膨升息等景氣不利影響，進行庫存及資本支出，致英業達去年度整體營收動能略走緩，雖守穩5字頭，但仍有年減近5％、收斂至5,147.45億元，暫居近三年低點。

不過隨著AI伺服器產品出貨比重逐步提升，英業達去年第三季獲利動能明顯回穩，單季稅後純益已有季增35％、年增7％，達18.73億元，推升稅後每股純益以0.52元，同站近八個季度新高，累計前三季每股賺1.16元。

展望今年，英業達先前預期包括筆電、伺服器及消費電子等三大產品線都將在第一季同步回溫、轉為季增表現，2024年度營收亦可望回歸成長正軌，拚比2022年度的創高紀錄再攀升。