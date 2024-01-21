台中「熱血里長」趙政忠捐血逾35年 曾夢受捐者入夢感謝

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素有「熱血里長」之稱的台中市大肚區大東里長趙政忠熱心鄰里，長期關懷社區弱勢、推動愛心冰箱，更投入捐血行列逾35年，獲邀晉見蔡英文總統。他21日表示，起初希望能為社會做一些事，沒想到「1件簡單的小事一直做，做到晉見總統，也不簡單」，盼以自身經歷鼓勵民眾挽袖捐熱血。

現年約55歲的趙政忠自18歲起開始捐血，他謙虛地說，年輕時覺得自己好像沒有什麼功用也不太會讀書，常常思考能為社會做什麼事情？剛好看到捐血行動可以幫助更多人，也是他力所能及的，二話不說就加入捐血行列。

趙政忠表示，有些重症病患用血需求較特殊，長期輸全血易產生排斥，後來有「分離術捐血」分離出血小板或血漿等，再將紅血球送回體內。他回憶，2002年某日接到捐血中心電話，向他表示台中榮總有位老伯伯需要1周輸血1次，與他的血液配對率高，他一口答應去捐血小板。

趙政忠與另1位捐血人輪流捐血給老伯伯，期間醫護人員常叮嚀「不能感冒、不能吃藥、不能吃太油、不能吃大餐，還要運動保持健康」，雖生活會受些微限制，且每次捐血小板都要花費約2個半小時時間，但他不覺得辛苦或困難，持續捐了半年多。

直到某天，趙政忠夢到1位老先生默默地站在門口，未開口說話但慈祥的對他笑著，醒來後他直覺「怪怪的」，打電話詢問捐血中心，得知輸血的老伯伯真的在3天前離世，相信老伯伯應該是來和他道謝。不過他也沒有中斷捐血小板至今，歷經捐血機器不斷進步，從管線要1手進、1手出耗時約兩個半小時，到管線單手一進一出耗時約6、70分鐘就能完成。

至於長期捐血會不會不舒服？趙政忠說，「不捐反而會不舒服！」，因為每次捐血都是促進循環更新，捐血幫助他人也是幫助自己。他並表示，「1件簡單的小事一直做，做到晉見總統，就不是簡單的事」，他也沒想到竟因此能有晉見總統的機會，希望透過自身經歷鼓勵更多民眾挽袖捐熱血。

此外，趙政忠投入社區發展協會多年，2019年當選大東里長後，服務里民一向親力親為，且長期關注社區弱勢。他不僅成立長輩關懷據點、發展身障據點，也推動愛心冰箱計畫，解決「剩食」問題，也將愛與溫暖擴散出去。