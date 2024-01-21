陸首台國產穿透式電鏡 料打破100％依賴進口局面

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大陸首台國產商業場發射穿透式電子顯微鏡TH-F120，20日在廣州正式發布，據信將打破大陸穿透式電鏡100％依賴進口的局面，標誌著大陸已掌握電子槍等核心技術，並具備量產穿透式電鏡整機產品的能力，將為大陸在材料科學、生命科學、半導體工業等前沿科學及工業領域的發展提供支撐。

新華社報導，該穿透式電鏡由生物島實驗室領銜研製。該實驗室是廣東省首批省實驗室之一。自成立至今，生物島實驗室優化整合力量，加快成果轉化、產業孵化和創新體系建設，不斷培養高價值專利，與本地頭部企業共建聯合實驗室、技術產業轉化中心，累計孵化企業12家。

中國科學院院士、生物島實驗室主任徐濤聯合中國科學院生物物理研究所研究員孫飛在2016年啟動穿透式電鏡有關研究，並於2020年在生物島實驗室組建起一支體系完整的穿透式電鏡研製工程技術團隊。團隊成立3年多以來，相關研發工作接連取得重大突破。

研發團隊介紹，TH-F120取名源自中華名山「太行」，寓意它將如太行山一樣成為大陸穿透式電鏡產業的脊樑。該場發射穿透式電鏡利用被加速到120kV的高能電子與被觀測樣品中的原子發生相互作用，檢測穿透式電子攜帶的樣品信號轉化為顯微放大的圖像，可以用來觀察材料樣品中的原子排列結構、細胞組織樣品的精細超微結構、病毒和生物大分子複合體的精細結構。

研發團隊表示，該電鏡擁有自主研製的高亮度場發射電子槍，相比於同級進口產品的熱發射電子槍，亮度更高，發射穩定性和相干性更優，匹配自主研製的電磁透鏡系統，針對120kV成像平台特別優化電子光學設計，可帶來更佳的圖像襯度和解析度。

大陸《科技日報》報導，穿透式電鏡具有極高的行業壟斷性與技術門檻，國外等知名品牌企業占據著全球穿透式電鏡市場的主要份額。此前，大陸穿透式電鏡100％依賴進口，國產化尚屬空白。