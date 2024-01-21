三星AI手機亮相 法人曝對台供應鏈影響

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Samsung發表2024年旗艦機種Galaxy S24系列機種，最大亮點為搭載多樣AI功能，市場認為包括台積電（2330）、大立光（3008）、晶技（3042）、GIS-KY（6456）等台鏈相關供應商有望受惠；法人卻表示，Samsung旗艦機種與台灣供應鏈相關性較低，相關手機供應鏈個股維持「中立」投資建議。

Samsung於美國時間17日在加州發表2024年旗艦機種Galaxy S24系列機種，分別為S24、S24+與S24 Ultra，處理器大多採用高通（Qualcomm）下一代用於安卓作業系統的旗艦晶片—驍龍（Snapdragon）8 Gen 3，攝影系統、螢幕尺吋、記憶體與Flash容量則因機型有所不同。

S24喊出AI For Galaxy，為首款採用AI為行銷賣點的手機，其中，通話即時翻譯、訊息即時翻譯智慧助理、語音轉文字智慧助理、筆記智慧助理與生成式相片編輯需要登入Samsung帳號，並且連接網路才能使用，推測相關應用背後的技術為採用大語言模型，並連回Samsung的企業網路進行推論；而其他的AI應用，例如搜尋圈，則可視為以圖搜圖功能強化版本。

根據報載，台積電負責代工生產主處理器，GIS供應屏下指紋模組，晶技供貨石英元件，三家台廠均為三星Galaxy S24關鍵零組件主要供應商。

群益投顧表示，Samsung旗艦手機零組件大多數採用韓系業者產品，與台灣供應鏈相關性較低，晶技可能為S24受惠程度較高的業者，但因今年上半年為 iPhone銷售淡季，將壓抑晶技營運動能，且近期中國手機銷量又重回衰退的趨勢上，故維持手機相關個股「中立」投資建議。