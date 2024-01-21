德國《焦點》周刊：中國經濟面臨五大挑戰

德國媒體對中國經濟增長數據發表了看法。據法國廣播電台引述德國《商報》表示，中國總理李強在達沃斯世界經濟論壇上提前透露了中國去年的經濟增長數據，這種做法非同尋常，想必他是要為國際輿論定下中國經濟正在積極發展的基調。但中國官方數據的真實性值得懷疑。持這種質疑態度的人也絕不僅限於西方。德國《焦點》周刊近日指出，中國經濟面臨五大挑戰。

報導稱，李強的前任，已經去世的前總理李克強，就是以經常公開質疑官方經濟增長數據而聞名的政治家。國民生產總值及其增長率在中國都是政治數據。好大喜功的地方官員尤其喜歡向北京提供經過調整的好看數據。去年12月，就有消息傳出，貧困省份貴州的一些地區所提供的經濟數據是經過美化處理的。中國統計部門不得不再度警告地方政府，不要過高評估本地區的經濟發展。

李克強曾形容GDP統計數據是「人為的」，因此是不可靠的。儘管李強的數據美好，但多種不確定性還是讓很多外國和中國公司對投資採取審慎態度。而目前人們也完全看不到政府會增加透明度以增強信任感的跡象。恰恰相反的是，權力極大的大陸國安部已將經濟領域變成了大國抗爭的戰場。任何詆毀經濟形勢從而危害國家安全的人都會受到嚴厲懲處。

德國《焦點》周刊也表示：中國又爆出美好增長數據。但專家對此存懷疑態度。美國智庫Rhodium日前撰文稱，中國政府很可能會宣布5％左右的增長。事實上，根據分析，增長率預計只有1.5％。中國經濟面臨五大挑戰則是顯而易見的。一是房地產危機持續，二是消費保守，三是通貨緊縮，四是人口萎縮，五是美國今年大選給中國經濟帶來的不確定性。

《法蘭克福匯報》寫道，姑且不論小數點後的數據，單憑5％的經濟增長，想必會讓大多數經濟體垂涎三尺。儘管如此，中國經濟正面臨一系列根本性困難卻是一個不爭的事實。產能過剩已到了無以復加的地步。風能、太陽能、汽車行業都是如此，中國有太多的工廠，太多的製造商正在迫不及待地尋找出口機會。但北京不能希望整個世界都會夾道歡迎來自中國的海量產品，都會歡天喜地的關閉本土工廠。

中國產品的全球佔比為1／3，比中國經濟總量的全球佔比高出近一倍。如果中國繼續保持增長，其產品佔比就會過高。有一個聽起來簡單，實施起來很難的方案可以解決這個問題，那就是中國人必須少存錢，多消費。