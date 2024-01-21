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陸多所大學畢業生不進入職場 清北復交「深造率」逾七成

  • 旺報即時 陳冠宇
圖為北京大學畢業生。（資料照／取自人民日報）
圖為北京大學畢業生。（資料照／取自人民日報）

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近期，大陸各大學陸續披露2023年應屆大學生畢業「深造率」情況。納入統計的21所985大學平均深造率達到62.63％；深造率超過70％的包括北京清華大學、北京大學、上海交通大學、復旦大學等頂尖學校。

第一財經報導，近日，北京清華大學公布該校2023屆畢業生去向數據，顯示檔案在校大學畢業生3200多人，檔案在校研究生畢業生5200多人。其中，大學部畢業生選擇繼續深造的比例為80.8％。

2023年，北京大學共有大學部畢業生3835人，實際畢業人數3826人，截至2023年8月31日，應屆畢業生升學2987人，佔78.07％。

復旦大學數據顯示，該校2023年應屆大學部畢業生（3226人，不含港澳台僑、留學生）中，最主要的去向是升學，升學畢業生2278人，佔畢業生總數的70.61％。

上海交通大學公布的數據顯示，2023年共有大學部畢業生3971人，實際畢業人數3848人，畢業生最主要的畢業去向是升學，佔應屆畢業生總數的72.61％

根據麥可思研究院的統計，截至2024年1月11日，共統計到88所「雙一流」大學公布的2023屆大學畢業生深造率，88所「雙一流」大學平均深造率達到46.93％。

其中，納入統計的21所985大學平均深造率達到62.63％；深造率超過70％的985大學有北京清華大學、北京大學、中國科學技術大學、上海交通大學、電子科技大學、復旦大學、西北工業大學。

麥可思研究院發布的報告認為，受社會需求、行業發展、職業與專業特性、就業市場前景等多種因素的影響，近年來部分學科和專業的讀研熱度不減，趨向性也更高。具體到讀研比例較高的專業，報告顯示，臨床醫學、預防醫學、材料科學與工程連續三屆的讀研比例位列前三，且讀研比例呈逐年上升的趨勢。

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