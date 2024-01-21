北市加入「幸福保衛站計畫」 四大超商1789家 助困境兒少

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台北市今年1月加入「幸福保衛站計畫」，昨起正式啟動，全市1789家4大超商門市，將提供18歲以下陷困、飢餓求助的兒童或青少年每人約100元餐食，並由教育局、社會局追蹤個案、提供協助，以守護每一位18歲以下的兒童、青少年。

「幸福保衛站計畫」攜手統一、全家、萊爾富、OK等4大超商，只要遭逢急難的18歲以下兒少告訴超商店員欲領取「幸福保衛站餐點」，便可選取每餐價格100元的主食餐點及飲品，免於挨餓。教育局表示，超商店員將協助取餐的學生留下基本資料，後續將有就讀學校師長或社會局主動關懷，進一步瞭解、追蹤其家庭狀況，提供資源、協助。

教育局提醒，學生可前往自己所在區域附近任何一間4大超商門市求助，沒有限制一定要到學校附近的超商，幼兒則可由家長或身邊的成人帶往超商請求協助。

教育局也點出北市「幸福保衛站計畫」3大特色，第一是北市面積僅271.8平方公里，但4大超商門市共1789家，超商密集度居全台之冠，在此計畫可發揮「超商最便利，溫暖最速遞」的效益。

其次是兒少到4大超商取餐的餐費，都由台北市政府負擔，經費來源是台北市政府教育局認助清寒學生基金會獲捐助的善款，捐款原本用於幫助清寒學子，但這次運用在幸福保衛站計畫，連未在學的18歲以下兒少都能受惠。

教育局表示，最後是市府將針對取餐個案提供後續關懷及協助，也會針對個案家庭引進社會安全網資源，盼讓北市照顧兒少更周全。

北市各級學校近期陸續展開拜訪鄰近超商的行動，教育局表示，北投幼兒園3至5歲班的親師生去年聖誕節前夕，與合作超商互動，使幼兒們了解當自己有需要的狀況發生時，可以尋求自己所在區域附近的超商幫助。

北投幼兒園長王珊斐表示，藉由這項活動，孩子們可更詳細了解到，若家中發生狀況，以至於沒有人能準備餐點給自己吃的時候，可以請家人陪同到超商門市尋求協助，即是達到幸福保衛站的計畫目標。

教育局學務校安室黃國忠主任也與建成國中、私立志仁高中一起前往學校周遭的合作超商探視，黃國忠表示，若超商門市剛好沒有座位區，門市人員將從辦公區拿出椅子，讓兒少坐下來安心食用餐點和飲料，非常暖心。