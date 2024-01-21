超萌「白腰鵲鴝」現身台南水道博物館監工 停下工作就「啄你」

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位在台南的山上花園水道博物館的生態池最近出現一隻白腰鵲鴝，由於生態池正在施工，只見白腰鵲鴝不時在周邊徘徊，如果工作人員稍作偷懶、停下工作，白腰鵲鴝甚至會跳到工作人員身上「啄」一下，儼然在監工，而且完全不怕生，任人擺拍捕捉，超萌模樣讓工作人員忍不住直呼「太可愛了」！

3個月前，才有2隻領角鴞現身山上花園水道博物館，被譽為「最可愛門神」，最近又來了白腰鵲鴝「監工」，相當有趣，也成為館方工作人員與遊客討論的話題。

水道博物館生態豐富，是少數自然環境與人文深度兼備的國定古蹟，除建築物與典藏設備獨絕之外，四季各有不同動植物風景可賞，因此，自開館以來，不論是觀光旅遊還是學術研究，都是熱門景點之一，館方也常在粉絲專頁分享鏡頭捕捉到的動植物身影，例如季節性花卉花旗木、白雪木、波絲菊，或特殊生物如黃鸝、鳳頭蒼鷹、領角鴞等，每每造成話題。

館方表示，白腰鵲鴝有「四大鳴禽」的美名，園區內很容易見到，尤其牠的鳴叫聲婉轉靈動，常有遊客聽到鳴叫聲好奇前來詢問鳥名。不過，白腰鵲鴝又名長尾四喜，是外來種鳥類，因叫聲好聽，廣受歡迎而進口，後來因不當繁殖、養殖，野生族群逐漸擴大，也影響到原生族群的生存環境。

台南市政府文化局呼籲，雖然白腰鵲鴝賞玩價值極高，但從動物福利與環境保育的角度出發，不論是抑制外來種族群持續擴大，還是保護既有原生族群，都是一項艱困任務，希望民眾了解這些動物的同時，能夠建立正確飼養、欣賞，及互相尊重的觀念，才能真正讓人與環境之間維持永續且平等的互動。