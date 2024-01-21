《傳產》金矽谷NO.25今上梁 莊文欽：未來內湖商辦看3位數

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【時報記者郭鴻慧台北報導】據統計資料顯示，2023(去)年全台預售辦公及廠辦交易逼近300億元，2024(今)年商辦市場仍將延續熱度。達永開發集團位在內湖新明路的金矽谷NO.25 環球旗艦總部今(21)日舉行上梁典禮，力拚在8月完工拿使照，創辦人莊文欽指出，依敦南商辦每坪破百萬、南港也到150萬來看，現在內湖落在8字頭，未來也可望上看3位數。

達永開發機構至目前為止已打造近30座商辦，是內科廠辦推手，莊文欽指出，未來7~8年將會專注在內湖新明路上推商辦，金矽谷NO.25 環球旗艦總部在興建時間剛好遇上疫情的干擾，所以工期長達4年，希望力拚今年的8月拿到使照。

金矽谷NO.25 環球旗艦總部力拚8月拿到使照，莊文欽說，目前已經有不少企業在尋問，但整體完工後，有意願的人可以更清楚整個商辦的情形，也會更有感受，未來將以整棟出售為主，至於開價，此案均價開8字頭，屆時可望創造2000~3000個就業機會。

莊文欽直言，缺工這問題很嚴重，少子化的時代，這問題將會長期的延續，而紅海危機將會使得供應鏈大亂，預期房價會因為反應成本有一點點的揚升，而選舉過後不確定性已消除，房市買氣應該會比較好，預期房市交易量將會增加。

金矽谷NO.25 環球旗艦總部基地面積達1435坪，興建地上16層、地下4層，單層830坪大器空間，因應如今的ESG趨勢，以4項指標生態、節能、減廢、健康為訴求，規劃設置綠覆比例72%，同時也在申請LEED銀級標章認證。

此案離未來捷運環狀線東環段與民生汐止線約500米，通車後將串聯信義計劃、南京東路辦公圈、南港軟體園區等產業聚落，車程10分鐘即可串連捷運、國道、高鐵、台鐵與機場。