美商大廠出包 毒死上萬隻魚 桃市府要重罰

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美商鈦白粉大廠科慕公司桃園觀音廠去年8月關廠，後續陸續爆出勞資爭議、工安意外等事件，豈料近日又被民眾發現疑汙染環境，導致觀音大堀溪上萬隻魚死亡。桃園市環保局稽查確認，為該廠鹽酸管線破裂，已違反《水汙染防治法》並依規定告發，最高可處600萬元罰款，也要求業者做緊急應變措施，後續市府也將向業者求償相關清理魚屍費用。

環保局近2日陸續接獲民眾通報，大堀溪出現死魚群，疑似台灣科慕公司廢水處理區有鹽酸洩漏，造成大堀溪出海口魚群死亡，立即派員稽查。發現該廠廢水設施調整慢混池pH的藥劑鹽酸管線破裂，廠內疏漏時已布設水線防制酸氣逸散及相關圍堵，疏漏的鹽酸及噴灑的消防水導入廠內雨水沉澱池收集，續使用於廢水處理設施，但廠內發生疏漏情況，未於事故發生後3小時內通知當地主管機關，雖有做緊急應變，但仍有疏漏未全面圍堵，並有疏漏汙染物至廠外承受水體情況。

環保局表示，將依違反《水汙法》第28條規定告發，最高可處600萬元，並責成業者於疏漏處盡速全面圍堵，及大堀溪出海口沿岸的死魚盡速清理完成，以維護環境品質。同時，水務局也派員先行清理死魚，初步估計死魚有上萬隻，市府後續將向科慕公司求償打撈及清理死魚費用。

市議員吳進昌抨擊，科慕公司罔顧員工權益，在大賺錢時無預警關廠，急著撤廠，為盡早脫手，竟草菅人命，讓工安意外、違法排放廢水造成人命、魚類大量死亡、破壞台灣生態環境等案件一再發生。遺憾中央與地方政府未有相關監督機制，放任該公司胡作非為。

吳進昌說，科慕公司為石化大廠，廠內仍存放大量氯氣及氰化物等一級危險毒化物，籲中央和地方政府跨部會立即成立專案小組，監督接管為撇責已自行撤銷公司、營利事業登記核准的台灣科慕公司。喊話中央及地方民代不分藍綠白正視此案，共同監督政府相關部門處理科慕撤廠後續，務必從嚴處理，別讓RCA禍害桃園汙染事件重演。

環保局也呼籲，業者在製造、操作過程務必謹慎小心避免汙染洩漏，否則不僅危害環境，還將遭受重罰與求償，得不償失。另民眾若發現公害污染案件，請立即撥打環保局24小時公害陳情專線0800-066666、03-3354943通報環保局第一時間處理，阻絕與減緩污染情形的發生。