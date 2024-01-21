過年來北市內湖賞櫻！「樂活夜櫻季」融電音元素 26日登場

樂活夜櫻季將在1月26日至2月29日登場，今年以電音為主題，使用粉色燈光映照櫻花，開幕典禮邀請「百大DJ」打造電音派對，活動期間還與47家友善店家合作，給予參與活動的民眾專屬優惠。北市工務局提醒，民眾填寫問卷或在社群平台分享美照，即可參加抽獎。 台北市工務局公園路燈工程管理處表示，今年樂活夜櫻季以電音為主題，開幕典禮當天設有櫻花市集及豐富舞台表演，還邀請到神秘嘉賓「百大DJ」為大家呈現電音派對，而且民眾只要在臉書上打卡和填寫問卷，即可獲得紋身貼紙組及炫光手環。 花卉試驗中心主任宋馥華表示，今年樂活夜櫻季與47家友善店家合作，民眾只要持官網特約店家頁面，即可享優惠，還有舉辦「填問卷抽好禮」活動，參與者只需填寫問卷即有機會參與抽獎，「IG美圖大賞抽獎活動」則邀請民眾分享在樂活公園賞花的美好時光，即可參加抽獎。 公園處表示，樂活岸邊已營造出一條粉嫩花色的浪漫櫻花步道，櫻花盛開後，鮮豔的桃紅色彩會點綴著溪岸，加上今年改用粉色燈光映照，呈現最璀璨動人的美景，頓時有如置身電音派對，歡迎大家趁著假期期間計畫賞櫻行程。 公園處提醒，內湖樂活公園附近的停車位有限，建議民眾搭乘公共交通工具前往，例如搭乘公車 203、284、629、677、711、896、903、藍 36、棕 19、 紅2等至東湖國小站，步行約3分鐘，或搭乘捷運文湖線至東湖站3號出口，步行約10分鐘即可到達。