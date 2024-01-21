113學測英文翻譯考選舉拜廟現象 師評考題接地氣且不難作答

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113學年度學科能力測驗於21日進行第2天考程，上午舉行英文科考試，高中老師認為，整體文章題材多元，難易度平易近人，考生只要熟悉課本內的教學，答題時根據上下文來判斷答案，大多可以完整作答。而今年出題最具特色時事題在翻譯題，主題為選舉時政治人物拜廟現象，題型十分「接地氣」，且內容中性，沒有觸及敏感的意識形態。

成功高中英文老師陳國泰表示，在選擇題部份，整體文章題材多元，難易度平易近人，單字難易適中，著重搭配詞與一字多義的應用。綜合測驗方面則注重文意連貫判斷和搭配詞使用，考題以「店家的神秘客」與「人力鬧鐘」的介紹來呈現。

中正高中英文老師吳佳穎提到，文意選填的主題為日本災後出現傳遞對已逝親人的思念電話亭。篇章結構則探討嶄新的傷後復健概念，答題線索明顯。

成淵高中英文老師李宜樺指出，閱讀測驗取材包括魔鬼氈的發明、水彩插畫家促成美國國家公園的設立以及呼應永續發展目標的全魚運用，試題設計種類多元，題型涵蓋圖片判斷題以及細節歸納比對。另外，混合題型內容為兩種生物如何運用集體智慧來適應環境中的挑戰，考驗學生綜合比較和歸納能力。

建國高中英文老師劉家慧說，今年度非選考題簡單，尤其翻譯題出題十分「接地氣」，題型平易近人，主題為選舉時政治人物拜訪廟宇現象，題意中性，沒有觸及敏感的意識形態。作文題目則為藉由3張青少年常見的困擾示意圖，請考生擇一描述其想解決的問題，並與AI機器人小幫手分工合作解決問題。