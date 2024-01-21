裕融單月獲利衰退9成 中租ROE跌破防線 租賃業警鈴響 存股族停看聽

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租賃業今年終於捱到殷殷期盼的降息，但一開年，租賃雙雄股價卻聯袂下挫；投資人現在能不能進場？觀察重點將不是利率，而是延滯率。

根據《財訊》雙週刊報導，1月10日傍晚，裕融發布重大訊息，公告去年12月單月合併稅後淨利僅3101萬元，不管是比起11月的稅後淨利5.1億元，還是前年12月單月稅後淨利3.1億元，都大幅衰退。經過這一次「追溯調整」後，裕融去年EPS（每股稅後純益）減少1.1元，為 11.07元。

升息循環 利差空間變小 壓抑租賃業

裕融股東人數將近5萬人，一直是存股族的優選標的，這次罕見地大幅調整單月獲利，果然讓裕融股價兩天內就跌了將近10元，來到178.5元。

同一時間，租賃龍頭中租股價也遭遇利空襲擊。根據中租公告，去年累計全年營收975.26億元，雖較前年同期成長12.61%，卻遜於過去5年、年化約16%的成長幅度。而且，中租去年前3季獲利較前年同期衰退8.5%，尤其是獲利重要引擎的中國獲利衰退1%，也造成股價也在1月10日最低跌至182元附近。

理論上，隨著升息接近高點，利差收窄幅度漸趨穩定，租賃業者只要能繼續擴大應收帳款規模，並在新合約中轉嫁資金成本給客戶，獲利能力就會逐步恢復穩定，但近期市場顯然並不埋單，為什麼？

分析起來，租賃業者提升獲利的方式有二：一是業務拓展，二是賺取利差。在低利率年代，租賃業者可用低廉的資金成本從銀行端取得資金，轉而以較高利率放款給特定需求族群，從而賺取利差；也因此2022年以前在寬鬆的利率環境下，中租、裕融、和潤租賃3雄的營收、獲利可以屢創新高。

不過，從2022年下半年聯準會啟動鷹式升息循環，連長期低利率的台灣都連升3碼，大幅增加租賃業者的資金成本，利差被壓縮，等於獲利被壓縮，卻偏偏又遇上景氣復甦不如預期，產業去庫存、去槓桿壓力日增，帶來另一更嚴峻的挑戰—企業還不出錢，導致延滯率的攀升。

先看龍頭中租，在台灣業務因有租賃與太陽能電廠雙引擎，獲利表現相對穩健；反而是過去利差高、經濟高速成長的中國，在疫情爆發後，因嚴格封控導致經濟流動性降低、房地產債務風暴燒得遍地烽火。如今，中國不管是企業投資還是民間消費都轉趨保守，拖累當地業務成長。

中租熄火 中國放款延滯率 逼近至4%

《財訊》雙週刊指出，中租在中國放款規模達2284億台幣，約占整體應收帳款規模3成，較前1年同期規模占比減少2個百分點。第3季法說會上，中租財會主管陳文正坦言，中國經濟狀況下行，業務只能審慎推動；此外，法院希望業者跟債務人進一步協商，不要催討得那麼緊，以至於雖然延滯回收和沖銷呆帳金額逐季回升，但延滯率仍居高不下。

不僅是中國，中租在台灣的微型放款與車貸業務資產品質是否惡化，也值得關注。市場人士指出，去年一度暴紅的動畫短片《山道猴子的一生》，提到有年輕人不顧自身還款能力，不斷從車貸業者借錢換購重型機車並改裝，最後以悲劇作收。目前中租的分期業務市占近5成，為業界龍頭，但台灣延滯率與備抵呆帳率卻有攀升的現象，應檢視業務是否有過度擴張的情形。

對此，中租回應指出，中租小額產品的授信政策考量首重客戶的信用狀況，包含職業、還款能力與資產狀況等，依據不同客戶等級，給予不同額度上限。而風險評估，是中租控股成立逾40年所累積的專業，包括大量客戶數據建立的風險模型，與專業人員累積的豐富經驗，快速且精準的判斷客戶風險，「目前的延滯還款狀況與信用風險都還在可控階段」。

只是，一直以來，中租經營層都將營運目標訂在ROE（股東權益報酬率）維持在20%以上、中國延滯率低於4%、中國信用成本維持在2%以下；但去年中租前3季ROE已跌破20%，市場預估全年ROE將落至17%左右。

本刊詢問中租2023年獲利目標能否達標？管理層僅表示，「去年年度成果應與設定目標相似，唯中國資金成本和延滯率，仍受經濟大環境所影響。」

至於裕融，在中國資產曝險約380億元，占總資產13%左右，比中租規模小很多，延滯率曲線也都維持平穩；因此12月的提存，其實主要是預先為台灣業務的呆帳作準備。

裕融警戒 預提台灣呆帳 保留空間

裕融總經理許國興解釋，12月單月獲利之所以大幅減少，主要因為台灣部分消費金融業務的資產品質有弱化狀況；因此，先將消金事業中預期回收機率低的案件轉列呆帳，金額約3億多元。

許國興強調：「預先提存的動作不算是財務調控，應該是說因為去年全年稅後淨利達到新高水準，較前年同期成長8.1%，但對於未來經濟景氣採取保守預估，因此先提呆，之後有機會就回沖，保留今年成長空間。」但他也坦言，中國政府反映經濟下行的速度很快，政策落實的力度也滿強，所幸裕融在中國的業務以內需市場為主，受衝擊較小，不過對中國今年情況還是會再更保守。

值得注意的是，興櫃股日盛台駿租賃仍持續加速擴大在中國與台灣的資產規模與市占。

《財訊》雙週刊也發現，去年日盛台駿租賃辦理4次聯貸，分別獲得上海華南銀行分行等台資銀行和日本瑞穗銀行資金支持；今年一開春又宣布再下一城，近兩年總共募得將近250億台幣規模的資金，進行業務擴張。

公司表示，業務仍按規畫進行，營收動能符合預期。台灣逾期率維持良好水平，中國市場因復甦不如預期，有延滯上升情形，惟逾期率已於第4季下降。不過近期股價一路走低，顯然市場也對其持保留態度。居高不下、維持更久的利率環境將持續對產業造成壓力，建議投資人宜審慎行動。…（本文出自《財訊》雙週刊703期）

文／洪綾襄