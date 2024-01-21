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高雄左營學測考場結束鈴提早響　大考中心：考完逐一釐清

  • 中時即時 李侑珊
113學年度學測於21日進行第2天考程，昨日在高雄左營高中考場發生結束鈴提早誤響的烏龍事件，引起考生極度擔憂成績恐受影響。（示意圖／郭吉銓攝）
113學年度學測於21日進行第2天考程，昨日在高雄左營高中考場發生結束鈴提早誤響的烏龍事件，引起考生極度擔憂成績恐受影響。（示意圖／郭吉銓攝）

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113學年度學測於21日進行第2天考程，昨日在高雄左營高中考場發生結束鈴提早誤響的烏龍事件，引起考生極度擔憂成績恐受影響，對此大考中心主任張新仁21日再度說明，考試結束後會針對細節進行釐清，一切尚待題抱考試委員會審議。

對於昨日左營高中考場烏龍情況，是否針對權益受損考生進行加分？張新仁回應，將會進一步進行確認，在釐清各自不同的樣態後，會將這些確認後的結果提報給考試委員會審議，細節將會在考試完畢之後逐一釐清。

至於今日英文科考試在備用試場啟用部分，台北市1位與新北市3位考生，因咳嗽移到備用考場。台中市則有1名考生，因身心狀況不佳，移到備用試場應考。另在台南考場的1名考生，則因突發傷病申請輪椅應試，考場將該名考生移到靠近電梯的試場進行考試。

而大考中心初步統計，學測第一天約有100件違規，但沒有傳出重大違規事項，最大宗依舊是未攜帶有效證件56件，其次為行動電話未完全關機23件，攜帶不可攜入物品到考試座位共7件，攜帶入場物品發出聲響也有8件，都將依考試規定扣分。

至於考前有高中老師向媒體爆料，學測同班考生拆成兩個考場，造成導師疲於奔命。張新仁回應，根據大考中心簡章，考場依據各考區考生人數、試場環境、交通便利等因素來安排，再以梅花座安排座位，但由於考生報考科目不同，且同一間學校學生數若過多，可能產生同班考生分布在兩個考場的情況，為此大考中心會收集意見，未來考量把同班級考生安排在同一考場，盡可能降低老師的壓力。

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