餐飲業不敵疫情 李日東找孫正強救援 前台鋼大將入主 御頂跨足新業拚活路

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御頂受疫情拖累營運跌入谷底，前董事長李日東找來重建與併購好手孫正強私募入股，成第一大股東，孫正強該如何帶領御頂翻升？

根據《財訊》雙週刊報導，國內婚宴餐飲指標業者「御頂國際」換人當董座！2023年8月，李日東卸任御頂董事長，由過去曾協助台鋼集團多起併購及後續經營的孫正強，出任董事長一職，引發業界好奇，台鋼是否入主了御頂？

對此孫正強澄清：「這和台鋼沒有關係，算是我自己的創業平台。」孫正強的第一份工作是中華開發投資部，主要負責企業重整案的推動與執行。當年他因桂宏重整案，認識台鋼集團會長謝裕民，後來謝裕民便邀請孫正強一同成立金智富資產管理，再由金智富轉投資成立台灣鋼鐵，成為台鋼集團旗下控股公司。

逢低買進 一次就敲定投資

因此，孫正強的工作就是每天「看」很多公司，也擔任過台鋼集團旗下易通展科技董事長、久陽精密董事長、榮福董事長、台鋼能源董事長、沛波鋼鐵總經理等。其間除了調整久陽精密螺絲本業體質，從虧損扭轉為EPS（每股稅後純益）3元、市值成長10倍；又利用久陽收購榮福，接手第1年就終結榮福經營焚化廠的多年虧損。

那御頂呢？孫正強說：「累積不少經驗後，還是想要有自己的主導空間，就找了一些志同道合朋友如寶島科家族、醫美業及投資界等友人湊足資金，成立正豐資本私募基金，」加上策略性投資人，投入2.34億元，以每股11.7元買進股票合計共兩萬多張，2023年8月取得御頂經營權，擁有約32%股權。2023年底完成可轉換公司債，以及現金增資共約5億元的資金募集，打算一展拳腳。

《財訊》雙週刊指出，2016年，頂鮮101董事長周文保及李日東借殼入主御頂，後又引進上海鄉村創辦人薛永祥，將晶宴婚宴納入。原本打算將周文保的頂鮮101餐廳與薛永祥的晶宴會館，加上李日東旗下的東東餐飲集團，共3大品牌每年為御頂至少貢獻20億元營收。

但計畫趕不上變化，2018年周文保驚傳欠債10億元下落不明、被解任董座，薛永祥也離職，李日東不得不接下重擔，靠著處分投資勉強獲利；後來新冠疫情爆發，2020年及2021年更陷入嚴重虧損。2021年頂鮮台中、台北101店相繼撤店，僅剩高雄店；晶宴會館有兩家分館也不再續租，目前晶宴全台剩7家。

李日東為挽救業績，曾找來好友幾分甜創辦人許湘鋐入股，擔任總經理，營運仍不見起色，2023年再輾轉找上孫正強。李日東告訴記者，「疫情整整3年，沒有新資金挹注，撐得非常辛苦，以前賺的都賠回去了，幸好孫董在最困難的時候來救公司。」目前李日東仍為個人單一最大股東，占3.82%。

孫正強直言，御頂是他接觸過一次就決定要投資的公司，「餐飲婚宴業永遠不會消失，但須轉型，雖正臨產業低谷，恰好能逢低買進，只要經過稍微整頓，從資本市場籌資、擴大產業規模就能翻轉。」

孫正強不諱言，現在婚宴面臨諸多挑戰，因此他規畫了新的發展方向，新設子公司跨足旅遊市場及飯店管理，要整合餐飲、旅遊及飯店的整合綜效，從單純依靠婚宴收入的公司轉型為低碳餐旅服務平台。

跨足新業態 整合力拚獲利

孫正強先創造餐飲新品牌，比如去年創設「晶粵軒烤鴨餐廳」，地點就在三家晶宴會館內，增加婚宴會館的平日使用率，也同時培養商務客。另同步增加外燴市場占比，最近接到400桌的尾牙大型訂單。

先前御頂因李日東的日本人脈，與上市的九州日本株式會社Joyfull合資台灣珍有福餐廳，目前有11家店，拓展國外新品牌有基礎優勢。御頂也會積極評估併購餐飲品牌，且今年就會有併購實績。此外，也將攜手臻愛婚宴會館董事長林志成，複製台中高鐵場館的獲利模式，赴嘉義拓點，採複合式開發，量體更大，包括婚宴會館、飯店和商場。

至於旅行社方面，將與日本當地旅行社合作，主力開發九州熊本、福岡、大分和山口的旅遊市場；並自去年11月開始接待日、韓落地團。《財訊》雙週刊也發現，在飯店管理方面，則是以御頂品牌積極爭取飯店、餐飲及休閒事業顧問與委託管理服務，近期會有日月潭飯店及金山飯店等合作案公開。

御頂未來能否長期穩定獲利，仍有待後續觀察。…（本文出自《財訊》雙週刊703期）

文／游筱燕