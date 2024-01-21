金控總股息上看2千億「6檔股息殖利率坐4望5」1檔恐無法配息

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【旺得富理財網 黃順德】14家金控去（2023）年全年獲利出爐，全體共賺進3,652.79億元，相於較前（2022）年的2,832.11億元，年增率直逼三成，來到28.98％，改寫金控史上第三高紀錄，計有8家獲利突破200億元，金控總股息上看2,000億元。

去年底，新台幣強漲造成壽險匯損衝擊，壓抑壽險型金控原本預期的獲利表現，不過去年度排名依序為富邦金（2881）661.4億元、中信金（2891）560.81億元、國泰金（2882）515億元，壽險為主體的金控成績依然亮眼。

多數金控獲利都較前一年增加，配息能力可期；法人推估，中信金（2891）、兆豐金（2886）、華南金（2880）、永豐金（2890）、元大金（2885）、開發金（2883）等，現金股息殖利率可望坐4望5。

比起去年有開發金（2883）、國票金（2889）、新光金（2888）等3家金控股利掛零，今年可能只有新光金難以發股息；去年合庫金（5880）、台新金（2887）獲利衰退，然只有新光金唯一虧損，全年慘賠73.01億元，每股稅後虧損0.48元。

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