連年虧損熬不住 深圳龍崗老牌港資玩具廠宣佈解散

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據界面新聞報導，因近幾年一直處於虧損狀態，入不敷出，深圳龍崗一家經營近30年的老牌港資玩具廠達琦華聲（深圳）宣佈停工停產。其代工客戶包括美泰、仙霸、TOMY、迪士尼等全球知名玩具公司。

1月13日，達琦華聲電子（深圳）有限公司（下稱「達琦華聲（深圳）」）對外公佈了關於公司停工停產的通知函，通知函稱，近幾年因受制於新冠疫情及當前的經濟大環境惡劣，公司已面臨嚴重的經營壓力，早已收入無法支撐開支，一直處於虧損狀態，目前仍無改觀，因此，2024年1月12日起將不再生產，全員解散。

對於所拖欠的員工工資，達琦華聲（深圳）稱將會盡量發放，所涉及的經濟補償將由政府出面按法律程序將設備、物品拍賣予以發放。

達琦華聲（深圳）是一家集設計、研發、生產、銷售於一體的全球知名高端電子玩具製造商，總部位於香港，公司主要生產塑膠類電子玩具、遙控玩具、電動玩具、高級電子消耗類產品等，代工客戶包括美泰、仙霸、TOMY、迪士尼等全球知名玩具公司。

1994年，香港達琦華聲在深圳龍崗設立內地工廠，即上述的達琦華聲（深圳），總佔地面積1.5萬餘平方公尺。2013年8月，達琦華聲在湖南郴州也設立了一個分廠，即達琦華聲電子（郴州）有限公司。

天眼查APP顯示，在達琦華聲（深圳）公佈的企業年報中，2016年度報告顯示，公司繳納社保的人數為937人，2017年為646人，2018年為593人，2019年為448人，逐年降低，此後的社保繳納人數沒有公示。

從達琦華聲（深圳）已公佈的2016年到2019年的社保繳納人數來看，其數量逐年降低，且降幅明顯，2019年的人數不及2016年的一半，這說明達琦華聲（深圳）的員工數在減少，業務規模在收縮，營收在下滑，到2020年之後，公司經營壓力進一步加重。

改革開放後，憑借土地吸引力和「三來一補」（來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易）模式，深圳的製造業快速崛起，成為「世界工廠」。

而玩具業在港資企業的投資帶動下，成為深圳當時最早的來料加工業之一，此後深圳逐漸成為世界玩具生產加工的中心，是全球玩具產業鏈的重要一環。

據深圳市玩具行業協會執行會長薛小偉回憶，1993年，他在深圳玩具行業協會任職的時候，當時深圳就已經有兩千多家玩具企業，更有多家供應鏈企業支持，規模龐大，員工眾多，有的工廠規模將近一萬人。

但由於玩具業是勞動密集型而且附加值較低的行業，在近年來土地廠房租金、員工工資、原材料成本等要素成本上升的背景下，玩具企業普遍所面臨的經營壓力增大，特別在深圳這樣的一線城市，一些以代工為主OEM玩具製造企業相繼陷入經營困境，有的或不得不撤離深圳，轉向大陸內陸或東南亞等經營成本更低的地方。

比如，2019年3月，玩具巨頭孩之寶公司的主要OEM工廠鴻昌玩具(深圳)有限公司正式撤離深圳，搬遷至廣東肇慶；2020年1月，寶法德玩具（深圳）有限公司宣佈關閉工廠；2020年3月，全球最大玩具製造商旭日國際正式撤離深圳，搬到廣東韶關。

製造業是深圳的立市之本，深圳市政府多次提出「穩住製造業基本盤」。2022年6月，深圳發佈「20＋8」產業新政，提出發展以先進製造業為主體的20個戰略性新興產業集群，前瞻佈局8大未來產業。由此可見，如何擺脫低端製造業，向高技術、高附加值的高端製造業發展，是深圳製造企業不得不思索的問題，也是深圳製造業轉型發展的當務之急。

在本輪深圳製造業的更迭、洗牌中，達琦華聲（深圳）也可視為被淘汰的一員。企業破產、倒閉、搬離、重生，這樣的故事每天都在深圳發生。

1月14日，達琦華聲（深圳）官方公眾號發佈《善敗者不亡》推文，作者自稱親歷了達琦輝煌--衰落--倒閉的全過程。

作者認為，公司倒閉是一個複雜的問題，因素包括市場競爭、經營策略、財務管理、團隊建設和企業文化、經濟環境和外部因素等。「在反思公司倒閉的過程中，我們需要認真總結經驗教訓，並採取有效的措施進行改進。只有不斷學習和進步，才能更好地應對未來的挑戰。」