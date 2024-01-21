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雲林斗六拔蘿蔔公益募集4萬元 全數捐給小天使發展協會

  • 中時即時 周麗蘭
白蘿蔔大放送，婦女們身手矯健搶收。（周麗蘭攝）
白蘿蔔大放送，婦女們身手矯健搶收。（周麗蘭攝）

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雲林縣宏宇關懷協會、雲林議員林岳璋、雲林縣特種搜救協會等團體連續3年合資請農民在二期稻作採收後，播撒6分地蘿蔔、2分地的白菜、茼萵、波菜，今年拔蘿蔔活動今（21日）開放給民眾採摘，每人可免費採15斤，隨意樂捐，愛心款捐贈給小天使協會。

蘿蔔田位於斗六市台一省道旁，6分地蘿蔔田湧入上千人，拔蘿蔔不需工具，只要雙手和袋子，不少婆婆媽媽帶著肥料袋、飼料袋搶收，每人現採15斤，在出口處過磅，隨喜樂捐幫助小天使協會。

拔蘿蔔做愛心活動由經營汽車修配廠的張宏銘（雲林宏宇關懷協會長）、雲林議員林岳璋、雲林縣特種搜救協會共同合辦，去年募捐得4萬元，全數捐給小天使發展協會。

小天使協會目前服務100多名智能障礙、自閉症兒童，該會設在斗六市西平路的「心心小作所」安置18名成年的身心障礙大孩子，教導做手工餅乾、烘焙堅果。

寒流即將來襲，雲林21日早上天氣晴朗、氣溫適中，拔蘿蔔活動吸引不少親子共享田園時光，體驗兒歌「拔蘿蔔」。

縣議員林岳璋表示，白蘿蔔是冬季當令蔬菜，很受家庭主婦喜愛，快要過年了很多家庭會自己做蘿蔔糕，白蘿蔔是主要食材，相信會受到妥善運用，鮮食吃不完還可曬蘿蔔乾，民眾樂捐的款項會捐贈給小天使協會，幫助更多弱勢孩子。

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