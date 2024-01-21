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「追雪族」注意！公路局：北橫、合歡山6大路段恐結冰祭管制

  • 中時即時 蔡亞樺
未來一周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）
未來一周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

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今年入冬最強寒流今（21）日南下，全台氣溫階梯式下滑，在低溫和水氣搭配之下，1千公尺高山可望降雪，交通部公路局發布公告，針對台7線北橫、台8線中橫、合歡山公路等6大高山路段，可能有路面結冰發生，將管制限掛雪鏈車輛通行，提醒用路人隨時留意。

公路局指出，依據中央氣象署低溫特報及最新氣象情資，研判宜蘭1000至1500公尺以上山區及中南部、花東2000至2500公尺以上高山有降雪機率，並有路面結冰發生的機率。

公路局提醒注意路段，包括台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路、台18線阿里山公路、台20線南橫公路、台21線新中橫公路等6條路線。

公路局呼籲，用路人留意上述路線之管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，據氣象署最新氣象情資調整因應作業，並發布最新路段管制訊息。為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。

公路局強調，將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈車輛通行，或進而預警性封閉等作為。寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，請用路人密切注意公路訊息預為規畫行程。

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