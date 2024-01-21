大選結束這地區最先迎來選後行情 推案量、價全台最高

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總統大選剛落幕，房市未來走勢成為市場關注焦點，而從建商選後推案狀況可一窺端倪，根據房產業者統計今年上半年預售推案來看，桃園市最先迎來選後行情，預推個案數65件、總銷約1,219億元為全台最高，南二都推案反而較顯保守。

根據591新建案統計今年六都、新竹預推案情況，桃園市最先迎來選後行情，預推個案數65件、總銷約1,219億元為全台最高，年率分別為44%、60%；至於台中市則以61件、1,192億元緊追在後，年增率約65%；另新竹則以個案數為39件、總銷258.5億元超車新北市，其中個案年成長逾1倍則是全台最高。

不過南二都台南、高雄表現則相對平淡，以台南市來說，個案數雖年減逾1成降至15件，但總銷161億元則年增5成；反觀高雄則是個案及總銷雙雙衰退，年減幅約1~2成。

591房屋交易網組長林哲緯分析，以桃園市來說，去年除了大環境偏冷，當地也苦於供給居高不下，導致全年推案個數、戶數及總銷明顯熄火，不過因受惠房價基期較低及雙北買盤外溢等優勢，仍是建商兵家必爭之地；像今年在中壢青埔、桃園小檜溪等重劃區就有包括「富宇富御」指標案推出，另外在八德、龜山及蘆竹等蛋白區亦有不少大樓案公開，估計將有一波熱潮。

台中市今年推案重頭戲仍聚焦在北屯、南屯、西屯等三大區域，另外梧棲、沙鹿等海線地區歷經去年冷靜期後，今年陸續開始有供給釋出。此外，新竹則因去年同期推案縮水基期較低，加上今年竹北、湖口及新埔等地有個案進場，量能反彈幅度相當有感。

至於南二都，台南因去年上半年推案大爆發，墊高供給水位，加上價格急遽揚升，導致今年個案數雖走跌、總銷金額卻激增。另外高雄今年推案重心仍以北高雄岡山、橋頭及楠梓等地為主，但近期因新案去化快速，目前僅存舊案餘屋，導致個案及總銷雙雙縮水。

林哲緯表示，去年房市因利空攪局大吹觀望風，許多地區不僅買方縮手，連建商也紛紛鳴金收兵，如今隨著選舉底定，又有新青安房貸等利多鼓舞自住買盤進場，也讓業者一掃陰霾，不少醞釀已久的新案紛紛出籠。