台電：目前沒有電價調漲方案 盼政府給予財務支持

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媒體報導，台電可能爭取今年以不虧損為目標，讓電價調漲25%，或向政府爭取新台幣1,500億元財務補助。台電今天表示，身負抗通膨重任，希望爭取政府財務支持，但目前並無調漲方案。

肩負政策任務的台電虧損連連，媒體報導，經濟部及行政院未來2天將找台電開會，聽取財務與燃料走勢報告，且台電可能爭取今年以不虧損為目標漲幅達25%，或爭取行政院撥補1,500億元協助台電財務，讓電價漲幅壓至個位數。

台電今天發布聲明表示，針對媒體報導台電已規劃電價調整方案，實際上目前內部正進行財務檢視，後續會向經濟部報告，因身負抗通膨重任，希望爭取政府財務支持，但目前並無調漲方案。

台電指出，俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，許多國家直接以市場機制反映價格，導致電力價格大幅上漲，並引發嚴重通膨；相較之下，台灣由台電及中油在穩定物價上扮演「消波塊」，抵擋輸入性通膨。

台電表示，國內電價方案已盡量做到細緻，有效穩定電價並控制物價波動，以過去2次電價調整為例，超過9成以上用戶未受影響。

不過，台電也強調，電業的財務永續經營同樣關乎民眾用電權益和國家經濟發展，電價是否調整、如何調整，為電價費率審議會決定。

台電內部正進行財務檢視，後續將針對未來燃料成本和電業營運成本充分說明，以利審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後做出決定，台電重申目前並無調漲方案，盼媒體不要過度臆測。