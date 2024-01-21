政府發錢不手軟！12筆錢集中這3天「最高一筆將近10萬」

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【旺得富理財網 黃順德】元月進入倒數兩周，據勞動部勞保局行事曆顯示，仍有12筆錢入帳，集中在25日、30日及31日，包括國民年金相關給付、勞保年金給付、勞退月退休金等，其中勞保年金給付最多人請領，最多每月可領52,035元。

據國民年金法規定，各項年金給付經審查通過，會在次月底前發給，因此國保的各項年金給付入帳日是每個月的最後一個「工作日」，老年年金、身心障礙年金等預計於31日入帳，勞保年金給付則在前一天，也就是30日發放。

在各項給付當中，以2022年底統計觀察，全台逾159.7萬退休勞工領取老年年金，平均月領18,294元，約半數勞工月領1至2萬元，月領4萬元以上的勞工，全台只有2,245人；去年有一位勞工月領金額是49,196元，因通膨調升5.77％後，勞保年金給付將隨CPI累計漲幅調高，增加到52,035元，突破5萬元大關。

國保生育給付將於25日發放，該項給付由本人請領，按生產當月之月投保金額，一次請領2個月，雙生以上按比例增給，平均每人領取39,344元。國保喪葬給付、遺屬年金則於30日同日入帳，其中，喪葬給付平均每人領取97,874元。

▲1月25日

國民年金保險老年基本保證年金

國民年金保險原住民給付

國民年金保險生育給付

▲1月30日

勞保年金給付

職保年金給付

勞退月退休金（首發案）

▲1月31日：

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險喪葬給付