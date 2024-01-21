王健林繼續出售資產 已賣掉10座萬達廣場

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據界面新聞報導，萬達集團創始人王健林在去年底度過對賭危機後，對旗下萬達廣場的出售還未結束。1月19日，根據天眼查app最新消息，廈門殿前萬達廣場商業管理有限公司發生工商變更，原全資股東珠海萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增廈門金昇陽置業有限公司為股東，法定代表人由高茜變更為金溢。

廈門殿前萬達廣場商業管理有限公司負責管理運營的是廈門湖里萬達廣場，項目於2011年9月2日開業，是萬達集團的第三代城市綜合體。此次接盤的廈門金昇陽置業有限公司2011年4月13日成立，法定代表人為吳成坤，經營範圍包括商業流通設施與商業樓宇經營管理、租賃、物業管理等。

在此之前，大陸全國範圍內已有多座萬達廣場發生股東變更。在2023年12月25日至30日期間，蘇州太倉萬達廣場、湖州萬達廣場、廣州蘿崗和上海金山萬達廣場被密集轉讓。

根據天眼查app，這期間太倉萬達廣場投資有限公司、湖州萬達投資有限公司、廣州蘿崗萬達廣場有限公司、上海金山萬達廣場投資有限公司均發生股權變更，萬達將股權轉讓給了蘇州聯商叄號商業管理有限公司、蘇州聯商伍號商業管理有限公司、蘇州聯商肆號商業管理有限公司和蘇州聯商貳號商業管理有限公司。

股權穿透後發現，接盤上述萬達廣場股權的這幾家公司均為中聯基金旗下公司。

根據中聯基金官網，公司專注於以REITs為核心的不動產金融業務，以不動產證券化為切入點並向兩端延伸，形成不動產投資孵化、不動產證券化投行、證券化產品投資三大業務線，佈局各主題不動產全業務鏈條。

在不動產投資方面，中聯基金與日本星野集團、東急不動產、新建元集團等企業成立合資公司，形成「資本＋資產＋商業管理」的模式。

中聯基金的投資業務模式涉及強主體出表基金、夾層基金、並購基金等多種基金模式，落地了一些不動產投資項目。

2023年下半年，華潤置地、萬科等公司以旗下購物中心為底層資產的基礎設施類REITs已成功發現，這對於商業地產運營商盤活資產有重要意義，使得「投融管退」運營模式形成閉環。

對中聯基金而言，連續收購多個萬達廣場後，可以在基礎設施REITs方面形成突破。

從萬達的角度來看，2023年至今已經轉讓了10座萬達廣場，可以緩解萬達的流動性壓力。

在房地產調整週期，這兩年被擺上貨架的商業資產眾多，但接盤者寥寥，萬達旗下萬達廣場卻能連續成功轉讓，也說明這些被轉讓的萬達廣場屬於優質資產。

值得注意的是，在去年12月中旬珠海萬達商管和戰投方太盟投資等達成新的投資協議後，這場合作也有了最新進展。

1月16日，大連萬達商業管理集團股份有限公司新增對外投資，成立大連新達盟商業管理有限公司。

根據天眼查app，大連新達盟註冊資本162.07億元人民幣，主營業務包括商業綜合體管理服務、企業管理諮詢、企業管理等。

目前，新達盟由大連萬達商管持股99.9938％，大連萬裕企業管理有限公司持有0.0062％，大連萬裕是大連萬達商管的全資子公司。法定代表人為肖廣瑞，監事為馬軍。

肖廣瑞2001年加入萬達，先後擔任人力資源部總經理、總裁助理、副總裁等職務。期間，肖廣瑞短暫出走萬達。如今他是萬達集團董事、萬達商管董事長、珠海萬達商管董事長兼總經理。

有資本市場消息稱，新達盟與珠海萬達的戰投方太盟投資有關，王健林和太盟投資或將通過新達盟商管重新推動萬達商管的上市。

連續甩賣萬達廣場、與太盟投資等戰投方的各種繼續推進，「壯士斷腕」的王健林至少保住了萬達商管繼續上市的火種。