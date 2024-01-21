霧峰稻遇「蝨燒」減產22.7％！水稻保險啟動 逾千農共2551萬入袋

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台中市霧峰區2期水稻去年10月受褐飛蝨侵襲，大片稻田遭「蝨燒」枯黃倒伏，農民喊苦。台中市議員張芬郁21日分享消息，經相關單位勘查，霧峰全區減產22.7％，農業部農業金融署啟動水稻收入保險理賠，共1011位農民獲理賠、總金額2551萬，已全數入帳。

霧峰以益全香米聞名，每逢稻作收割，沿途可見金黃稻穗美景，不過去年10月左右，北峰路、四德路一帶稻田遭受「蝨燒」，因稻飛蝨蔓延快速，成群聚集在水稻基部及中段吸取稻液，稻穗倒伏、枯黃，有的趕收不及，有的收成不符成本只好整區放棄，令農民欲哭無淚，深感無奈。

張芬郁21日表示，農金署公告2023年霧峰區期水稻基準產量為每公頃6969公斤，霧峰區去年種植面積1073.2公頃，實際產量為每公頃5387公斤，減產22.7％。基本型保險每公頃可獲理賠1.8萬元，若自行加保加強型保險的農民，再自付保費10％約821元，則每公頃可獲理賠2.3萬餘元；上周農民陸續發現存摺多1筆錢，奔相走告，才得知已符合理賠門檻，款項已全數入帳。

農業部農業金融署指出，霧峰區2023年2期稻作投保面積891公頃，投保比率約8.3成，另有600多人再加保加強型。霧峰區農會表示，這次共有1011位農民獲理賠、總金額2551萬餘元。據了解，其中有45％為香米，另55％則非香米品種。

張芬郁說，根據「財團法人農業保險基金」統計，台中市2期水稻部分，大甲、清水、沙鹿、梧棲、外埔、大安、大肚、龍井等區採天災救助，霧峰、烏日、大里、太平、潭子、豐原、后里、南屯、大雅、神岡、西屯、北屯等區啟動水稻收入保險理賠。

台中市農業局表示，農民天災救助或保險理賠只能擇一，基本型保費由農業部全額補助，基準產量減少20％就啟動理賠；加強型保費政府補助90％、農民自付10％，基準產量1期作減少5％、2期作減少10％就啟動，保費採滾動計算。今年1期水稻收入保險投保期間至3月31日截止，這期加強型保費自付360元，鼓勵農民加入農業保險。