清境奔羊節擴大舉辦！讓民眾跟著百隻「山道綿羊」台14線狂奔

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南投縣清境農場每年2月20日場慶前後舉行「清境奔羊節」，不過活動僅1天，應遊客要求擴大舉行，2月21、22日先在觀山牧區舉行小型奔羊節暖身，讓遊客跟著綿羊在櫻花林下奔馳耍浪漫，為2月23日在台14甲線封路舉辦的山道綿羊暖身，並推出多重優惠回饋遊客。

清境農場因邦交國贈送2隻多聖綿羊，開始飼養綿羊，轉型為觀光牧場，綿羊成為農場的明星，1997年推出綿羊秀大受歡迎，為了讓遊客體驗牧羊樂趣，2007年起每年2月20日場慶前後舉行奔羊節，遊客跟著上百隻綿羊從台14甲線青青草原南票口至國民賓館廣場（9.5Ｋ至7.8Ｋ)，今年應遊客要求擴大舉行奔羊節。

清境農場表示，遊客反應奔羊節只有1天，行程早已排定所以錯過，遊客的心聲農場聽到了，今年除2月23日奔羊節當天台14甲線9.5Ｋ至7.8K封路，讓遊客跟著上百隻「山道綿羊」奔跑外，2月21、22日在觀山牧區舉行小型奔羊節，小型奔羊雖然「不上道」，不過遊客可以體驗在櫻花樹下奔羊的浪漫，觀山牧區還有騎馬賞櫻活動。

國民賓館應場慶推出1泊2食套裝行程，不僅可體驗牧羊人工作日常及學習趕羊技巧，晚上入住國民賓館體驗慢活，餐廳更準備了「見晴宴」，讓旅客在櫻花樹下享受雲南美食。

清境農場指出，除套裝遊程，還有滿額摸彩活動，即日起至2月20日單筆消費滿888元即可獲得抽獎券1張，有機會抽中半日牧羊人雙人體驗券、清境YOYO卡等，清境YOYO卡享多重優惠，包括進出草原門票僅20元、入住國民賓館最低享7折、農特產品消費8折等，多重優惠活動回饋遊客。