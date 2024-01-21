菲律賓總統小馬可仕搭直升機出席Coldplay演唱會 挨轟耍特權

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菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）日前搭乘總統直升機出席演唱會，在社交媒體上招致抨擊。

據《路透》和《菲律賓星報》報導，小馬可仕夫婦19日晚上出席英國天團Coldplay酷玩樂團，在菲律賓布拉幹省體育館舉行的演唱會。菲總統通訊辦公室證實小馬可仕觀看演唱會一事。

不料，一些民眾事後在社媒發不總統直升機的照片，稱總統夫婦搭乘直升機前往音樂會現場。其中，部分網友抨擊小馬可仕使用納稅人的稅款觀看演出。

總統安全小組晉級在一份聲明中澄清，指演唱會當晚，世上最大的室內體育館湧入了4萬名觀眾，導致沿途出現不可預見的複雜交通狀況，對小馬可仕構成安全威脅，因此才出動總統直升機。

菲律賓左翼政治聯盟「新愛國聯盟」（Bagong Alyansa Makabayan）主席雷耶斯（Renato Reyes）說，一個在交通狀況糟糕和公共運輸危機中，還坐直升機去看演唱會的總統，不會同情吉普尼小火車司機和經營者，而這些人將在1月31日之後失去生計。

他直言，「菲律賓體育館發生的場景，是對菲律賓數百萬通勤者的嚴重侮辱。」他也強調，小馬可仕此舉只是突出了少數人的特權和大多數人的苦難。

吉普尼是菲律賓特有的大眾交通工具，柴油發動機排放的廢氣嚴重汙染環境。政府2017年起逐步淘汰吉普尼，但遭到吉普尼司機反對，本月早些時候，超過150名吉普尼司機上街示威，抗議政府淘汰吉普尼的計畫。