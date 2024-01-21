台中婚宴龍頭推常溫外帶年菜 鮑翅龍蟳入饌8888元輕鬆嘗

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年關將近，冬季為呼吸道疾病好發季節，許多民眾減少出入擁擠的公共空間，轉而選擇外帶年菜在家圍爐。搶攻外帶年菜高達60億元的龐大商機，台中婚宴龍頭「新天地」餐飲集團推出2款外帶常溫年菜，一次網羅鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳、海石斑等高檔食材，並以早鳥激省優惠價10人份12,688元及6人份8888元吸引買氣。

農曆年腳步逼近，根據創世紀市場研究顧問進行年菜篇調查，高達28％的民眾傾向購買外帶常溫年菜，其次21％則是冷凍年菜，市面上外帶年菜品牌推陳出新，以台菜海鮮餐廳起家，擁有80年海鮮專業的「新天地」餐飲集團建議消費者，在選購年菜時要把握「挑品牌、看排頭、當天做」3要訣，才不會在一年最重要的圍爐家宴中踩雷。

「挑品牌」是指選擇口碑良好的餐飲品牌，可大大降低品質不良的風險，確保年菜的美味度及話題性；「看頭排」則是年菜擺盤要有看頭，擺排要大器澎湃，才會讓圍爐家宴的長輩有面子；而「當天做」是攸關料理新鮮好吃的重要關鍵，當天拎回家馬上澎湃上桌，讓在家吃年夜飯也可享受猶如主廚到府外燴的現做滋味。

一年一度的年夜飯，最期待的就是可以和家人們一起坐下來吃頓澎湃年菜，「新天地」集團鎖定重視菜色CP值的客群，發揮集團食材採購優勢，加上婚宴辦桌的精湛廚藝，菜單網羅鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳、海石斑等高檔食材，推出10人份12,688元及6人份8888元的2款外帶常溫年菜，以早鳥激省優惠價搶市。「新天地」表示近期湧入大量詢問及下訂常溫外帶年菜電話，預估銷售有望較去年成長2成。

外帶常溫年菜整套皆採當日現做，10人份年菜共有8道佳餚，6人套餐則有7道料理。最吸精的首推將山珍海味以日式惣菜概念呈現的「御節正月珠寶盒」，可吃到鮑魚、紹興醉蹄、鮭魚玉子燒、三星蔥油雞腿、珍味油醋螺肉等菜色，擺盤與用色多見巧思，開蓋光彩耀眼猶如聚寶盆，讓年夜飯第一道頭盤開啟龍年運勢躍升頭籌的創新局面。

年味十足的「魚翅御品佛跳牆」，豐富食材以老母雞高湯熬煮數小時，將魚翅、干貝及配料食材精華釋放在湯品中，湯底香氣濃郁且膠質醇厚，料豐味美。「蒜蓉銀絲雙龍花枝丸」以紅色的澳洲龍蝦搭配蒜蓉清蒸，吸飽精華鮮味的寬冬粉與肉脆味甜的龍蝦相得益彰，橘紅色的主視覺呼應農曆年，美味又討喜。

主廚私房菜單推薦的「紅蟳雞肉雙菇米糕」，以黃金比例糯米拌炒豐富配料，香氣四溢，入口後還能品嘗到膏黃豐腴、蟹肉鮮甜、雞肉彈嫩的層次感；而吸收了紅蟳、雞肉、雙菇精華的糯米更是彈牙不黏牙，鹹甘鮮交織，令人回味無窮。

象徵年年有餘的「青花椒海瓜子石斑」，主廚特調青花椒醬汁賦予食材獨特的香氣與微辣感，更能襯托出魚肉的鮮甜；「新天地」私房菜單「黃金花膠土雞煲」土雞蒸熟後加入嚴選花膠與豚蹄，熬煮出膠質，搭配干貝、時蔬帶出湯頭鮮香清甜的餘韻，金黃色的湯頭入口滑順濃醇，帶有隱約的蔬果甜香，雞肉軟嫩，滋味濃郁卻不膩口。

【外帶年菜限量2500套 早鳥優惠激省千元】 中西合併的「夏威夷椰棗燒腩排」，使用油花、筋、肉比例均勻的豬肋排，以慢火燉煮至軟嫩再烤製入味，搭配番茄肯瓊醬及椰棗夏威夷豆，滋味老少咸宜。象徵長壽及恰似元寶形狀的「干貝芥菜百花蝦球」，以蔬菜為基底煨煮干貝蝦球與長年菜，使干貝蝦球充分吸收醬汁並巧妙中和芥菜的苦味，蝦球飽嘴Q彈、海味豐富，增添長年菜鹹香與回甘美味。「干貝芥菜百花蝦球」僅10人套餐提供。

龍年外帶年菜限量2500套，10人份套餐原價13,688元，6人份套餐原價9888元，2月5日前享早鳥優惠激省千元。外帶年菜可在「新天地」台北、台中、彰化與台南共6個營業點購買取餐，或是品牌線上商城也可下單並享網路轉帳回饋點數。