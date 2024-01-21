iPhone在陸降價救買氣 法人：台灣蘋概股就這家不受影響

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蘋果在中國大陸銷量告急，當地官網日前罕見祭出「迎新春限時優惠」，希望藉此拉抬買氣，也讓市場關注台灣相關蘋果供應鏈是否受中國買氣差波及；法人認為，往年上半年皆為iPhone銷售淡季，2024年亦不意外，除大立光（3008）外，相關供應鏈個股維持「中立」投資建議。

中國Apple官網宣布在今年1/18~1/21日對iPhone、Macbook、iPad、AirPods與Apple Watch降價，其中，iPhone依型號降價200~500元人民幣不等，其中 以iPhone 15 Pro降價500元人民幣最多，但這並非iPhone 15系列機種首次降價，早在雙11購物節，iPhone 15就已進行首次降價，這也創下當年度新款 iPhone最早降價的紀錄。

群益投顧表示，中國手機市場自去年9月起，銷量回到年增的軌道上，但在 去年9~11月連續三個月銷量年增後，首次在去年12月呈現年衰退的狀況，在今年首2週的銷量皆呈現年衰退，且衰退幅度分別為8%與11%，呈現逐週擴大的趨勢，對中國手機需求的復甦蒙上陰影，在各品牌當中以Apple銷量衰退最大，今年首2週銷量年減率分別為38%與32%，為近年來衰退最大幅度。

由於中國手機市場需求疲弱，Android旗艦機種競爭力加強，導致中國iPhone降價加大促銷力道，近期iPhone相關供應鏈也已進入出貨淡季，對相關供應鏈營收產生壓力。

展望2024年，群益投顧指出，iPhone16系列新機種，由於目前處於農曆新年前第三次新機打樣時期，農曆年後iPhone16將可望定稿，由目前得知的訊息來看，iPhone16規格亦持續提升，iPhone16 Pro/ Pro Max螢幕面積皆向上提升，且皆搭載高倍光學變焦潛望鏡頭，48MP主鏡頭CIS皆將升級為雙層晶體管像素CIS，A18處理器皆採用第二代N3E製程等。

雖然中國市場iPhone銷量顯現疲態，但在印度仍維持高速成長，且在美國停止升息後，受壓抑的終端需求可望回溫，世界第一大iPhone市場的需求亦可望進一步向上成長，預期2024年iPhone銷量與2023年持平。

群益投顧認為，歷經年終新機銷售旺季後，往年上半年皆為iPhone銷售淡季， 2024年亦不意外，台灣相關蘋果供應鏈除大立光外，其餘供應鏈個股維持「中立」投資建議。