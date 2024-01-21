陸專家：大陸今年房價跌勢可能減弱

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中國首席經濟學家論壇理事長連平等撰文表示，今年大陸房地產銷售可能逐步回穩，投資跌幅收窄，房價持續下跌的動能可能會減弱。

文章表示，從新房市場來看，一些大城市例如上海、杭州、合肥的房價可能早於全國其他地區率先走強，預計到年末新房價格增速在0上下。

文章表示，二手房市場，預計第二季中旬為年中房價跌幅最大的時期，但此後運行可能出現「V」形反轉，全年跌幅可能收斂至2％左右，跌幅較2023年收窄1至2個百分點。

文章指出，預計「保交樓」及三大工程項目推進加快，推動房企建安工程投資增速止跌回穩，預計今年房地產投資跌幅可能收斂至6％左右。

文章提到，今年房地產市場能否好轉主要取決於兩點：一是政策能否較為有效地改善房企流動性風險，只有房企風險得到有效控制，市場才具備回穩的條件，二是房地產投資能否回升，這代表了房企對未來市場判斷的預期是否發生變化。

文章同時提出5項建議，目標是改善房企流動性，助力房地產市場妥善化解風險，為房市平穩發展營造有利條件。包括保持對優質房企的合理融資支持力度，擴大「保交樓」專項借款、併購貸款和再貸款規模。

加大力度創造寬鬆的房企非銀金融環境，創新性地用好「住房金融支持政策第二、第三支箭」、探索設立大陸房企債務紓困基金，應對房企中長期存量資產處置、加強並完善商品房預售資金監管制度，關鍵是地方監管及時有效到位。