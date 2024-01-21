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年節接近！藍綠皆贈春聯　台南光武里眷村年味濃

  • 中時即時 程炳璋
台南市議員蔡麗青21日在溪東里活動中心舉辦贈春聯與寒冬送暖活動。（程炳璋攝）
台南市議員蔡麗青21日在溪東里活動中心舉辦贈春聯與寒冬送暖活動。（程炳璋攝）

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春節腳步近，台南市藍綠政黨近日放下選後政治紛擾，皆各自舉辦應景的贈春聯活動，蔡麗青21日在安南區溪東里活動中心舉辦送春聯與寒冬送暖活動，北區光武里活動中心因附近有2處大型眷村，春聯活動連辦10多年，湧入2000人次參與，年味最濃。

國民黨台南市黨部21日在黨部內舉辦名家揮毫贈春聯活動，請來4位書法名家現場揮毫，吸引眾多民眾排隊索取，民眾挑選「龍騰四海」、「魚躍龍門」、「龍騰福耀」、「好運龍來」等相關龍字吉祥語當春聯題字。現場還鳳之韻旗袍協會女會員身穿紅色旗袍為民服務，年味十足更添喜氣。

民進黨由各市議員分別舉辦，台南市安南區議員蔡麗青將春聯結合寒冬送暖，21日、28日與2月3日分別在溪東里活動中心、新和順保和宮與海佃路辦活動，21日在溪東里活動中心針對13里250戶發送愛心物資與紅包，現場還有吉他演奏表演。

蔡麗青表示，安南區幅員大，民眾太遠就不想出門，因此各別舉辦結合春聯、義剪、按摩與送物資活動，便利民眾就近索取。

北區光武里活動中心轄區內有大道社區與長榮社區兩大眷村，居民重視東方傳統年節，連續10多年舉辦贈春聯活動，每年都是年味最濃的場地。

光武里活動中心21日搭配發票兌換苗栽與爆米花，還有義剪、義診、按摩與滷麵，短短數小時吸引2000人次到場，人潮絡繹不絕如同提前感受過年氣氛。

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