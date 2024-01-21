對抗「X疾病」 黃立民：冠狀病毒仍是下一個候選

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世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，呼籲各國簽署WHO的大流行病協議，為對抗「X疾病（一種假設會在未來引發大規模傳染的病原體臨時名稱）」做好準備，若其真的出現，致命率可能達到新冠肺炎的20倍，可能會導致全球7500萬人死亡。

新冠肺炎疫情過去3年多來，在全球已造成近7億人感染、將近700萬人死亡。世衛組織採用「X疾病」一詞，來代表假設性的疾病，可能由已知或未知病原體引起，且隨時可能爆發，構成重大公衛風險，有待進一步研究與監測。

台大感染科醫師黃立民表示，「X疾病」說法已經出現很久，是為了要假設萬一出現嚴重的病毒情境，該如何應付，而目前新冠肺炎就可說是第一個出現的「Ｘ病毒」。

黃立民直言，大型傳染性疾病，平均約10~20年就會出現一個，但如今已經越來越快，且剛出現新興疾病時，致死率一定非常高，需等待一段時間後才會下降，觀察如今的Omicron正是如此，致死率比一開始武漢原始株下降了許多。

至於下一個X候選病毒株，黃立民認為，應該還是會由哺乳類傳開的冠狀病毒為主，萬一再度發生院內感染，恐怕會引發嚴重後果。

黃立民也憂心，目前過度使用抗生素，導致產生嚴重抗藥性外，加上全世界新的抗生素嚴法速度也很慢，「快要無藥可用」，建議政策應嚴加管制抗生素使用，同時也要尋找其他減少細菌機會，逐步減少抗生素的使用。