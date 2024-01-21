澎湖烏崁高麗菜王比賽！限定6台斤以上 爭尚重、大和最水

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因在澎湖機場航道下，而被戲稱是聽飛機聲嚇大的烏崁高麗菜，今天邁入第8屆烏崁高麗菜王比賽，計有35組105顆參賽，分別爭奪最重、最大和最美等獎項。而出席的馬公市代會主席歐銀花，更以6萬元全數認購，轉贈給衛福部澎湖老人之家及馬公市31社區有供餐社區。

澎湖縣長陳光復與馬公市長黃健忠則將商量，明年起改有政府機關舉辦，擴大比賽，參賽者納入全縣各農戶，還要把澎湖品牌行銷出去。

澎湖馬公烏崁蔬菜專區所生產高麗菜，除了土壤水質外，更因為培育出特有種，每顆高麗菜都像被「放大燈」照過一樣，一顆比一顆大，頭好壯壯，只不過要種5個月才能收成。

今年高麗菜王比賽計有35組報名參賽，因為每位參賽者，光報名就有2000元獎勵金，因此報名踴躍，所以比賽也限定每顆高麗菜需重達6台斤以上，再由評審依果型、重量、體積、外型等評選，來選出最重和最漂亮等高麗菜王獎項。

單顆最重的18.8斤，是由前年的高麗菜王葉興國奪下，至於單顆最大與最漂亮獎，則分由葉洪春閣與首次參加的李玉葉奪得，另高齡已95歲仍在從事農作的葉福良，主辦單位則特別頒發「懃農獎」，來肯定其一生從事農務。

而主辦單位也馬上以高麗菜做出佳餚，提供「高麗菜炸」及「高麗菜酸包」給在場鄉親一同品嘗。