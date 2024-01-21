學測國綜閱讀題材包含科普、周處除三害　全中教：中間偏易

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全國高級中等學校教育產業工會解析指出，今年國語文綜合能力測驗題目中間偏易，閱讀材料範圍廣闊，涵蓋翻譯文學、科普文章、電影迷因、女書歷史都入題，級分應與去年相仿。

全中教說，不同於前兩年的兩大題，今年學測國綜混合題型，命題以一個題組呈現「回憶」與「記憶」的關聯為主題，並以逐步呈現引文及命題的方式分階段出題，讓考生能聚焦作答。值得一提的是，整組命題隱約可見112年國寫第二題「花草樹木的氣味記憶」的影子，頗具延伸意味。

第6至8題以湖南江永地區發現的菱形文字女書為題材，探討如何運用特殊字體傳遞情感，以哭嫁為主題引導學生思考女性在父系社會中的狀態，題材新穎。

第13至15題以周處除三害為題材，融合2023年10月台灣迷因電影大片《周處除三害》，讓古今周處的形象產生對照，也讓考生能夠思考古典傳說的現代意義。第21題和22題，對讀古今司法判決；28題涉及古今製造火藥的方法與規範。

全國教師會則表示，今年國綜文本取材多元活潑，貼近學生的學習經驗。 試題難易度適中，與去年相比，整體較易，試題符合領綱，預估分數可能較去年上升。

全教會說，國綜許多題目扣緊時事，例如第 11至12題提到瘟疫文學，為與傳染病相關的議題；第15題結合電影並提到「迷因」，與當代流行之生活情境結合，命題新穎。

今年國綜有些題目跨領域整合，例如第18題(與心理學相關)、21-22(與法律相關)、28(與海洋歷史文化)、29(化學-硃砂主成分為硫化汞) 。

全教會說，今年國綜關於台灣歷史的題材較往年多，呈現對於台灣本土歷史的重視：如 28題的海洋文化；第30、31題採用重修臺灣府志及臺灣紀事，為首次出現。

今年國綜採用翻譯文本之數量較往年多，例如第3(日本翻譯文學)、18-20題(西方翻譯文學)及混合題乙文(西方翻譯文學)；閱讀理解題占比高，多達84分，取材多結合跨領域，有知識性探究、文化理解，不像以往多強調故事性。

全教會表示，今年國綜混合題型配分為24分，甲乙二文取材與去年國寫題「花草樹木的氣味記憶」相近。題型設計較去年佳，貼近學生學習經驗，學生容易發揮。