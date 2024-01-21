113學測國綜出題「從文學出發」 師評：中間平穩、不難拿分

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113學年度學科能力測驗於 21日進行第2天考試，下午考科為國綜，高中老師認為，整份試題最大特色是以「從文學出發」、「以文學為關鍵字」，難易度屬中間平穩，不難拿分。

中山女高國文老師李明慈表示，113學測國綜取材，明顯以「從文學出發」、「以文學為關鍵字」為特色，串聯整份考題，例如第6題至第8題是湖南神秘菱形文字的「女書」研究，第11題至第12題談1998年諾貝爾獎得主薩拉馬戈《盲目》書寫特色，第13題至第15題論民間口傳文學〈周處傳說探究〉，甚至還有「迷因」(meme)文化傳遞微型單位的現代轉化，都是具備特色的考題。

成功高中國文老師李仁展指出，今年多選題以台灣為主題選取文本命題，有第28題的《臺灣的海洋歷史文化》、第30題與第31題取材自《重修福建臺灣府志‧叢談》、《臺灣紀事‧鄭事紀略》，談鄭成功的傳說事蹟。

建國高中國文老師周杏芬提到，混合題今年採取一大題設計，以「回憶文學」為主軸，並結合腦神經科普文章，設計特色不以選擇題為先，簡答為後的混合題方式，而是互為穿插，先四小題簡答，再兩題單選，最後又兩小題簡答，文本呈現方式別出心裁，循序漸進，非常用心。

中正高中國文老師張青松綜合分析整份試題，認為今年題目回歸課內教材，引導學生需以課內學習為基礎，能兼顧教學現場與素養導向試題，測驗考生評量表達說明能力，整份試題以課文輻射跨領域出題，並與生活導向結合，難易度屬中間平穩，不難拿分。