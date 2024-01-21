1／22本周國內外財經焦點》2023年12月與全年外銷訂單、去年12月金融情況、日本央行決策會議

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經濟部統計處22日將發布2023年12月與全年外銷訂單統計。11月外銷訂單雖然結束14個月負成長，但統計處處長黃于玲預估，12月將再翻黑，金額估約為480億至500億美元，年減4.2％至8％，全年訂單估5,652億至5,672億美元、年減14.9％至15.2％，仍看好今年表現優於去年。

股市消息部分，台股去年12月完美收官，外資12月買超台股，台股逼近萬八關卡收關，散戶「螞蟻雄兵」信心也受振奮。中央銀行24日將公布去年12月金融情況，隨外資12月淨買超台股，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，預料很有機會連二月上升，餘額有望繼續大幅回升。

國際焦點方面，未來一周將有多國央行召開決策會議，又以日本銀（央）行動向最受矚目。儘管外界預期受年初強震影響，日銀將繼續維持貨幣政策不變，不過央行官員仍將在會議中討論調降包括能源價格在內的通膨估值，來為今年退出超寬鬆政策進行鋪路。

目前經濟學家多指向4月應是日銀最有可能退出負利率政策的時機，因為日本春季薪資談判的初步結果將在3月公布。Resona控股公司策略師Takeshi Ishida指出，日銀最可能終結負利率應在4月，如果日銀到時候仍然沒有行動，市場將質疑日銀是否無意退出寬鬆政策。

此外，由於國際油價走低，外界還預測日銀將從4月起的下一財年，將不含生鮮食品的消費者物價指數年增率估值從先前的2.8％下調至2.5％。至於下調經濟成長預測也可能是這次會議的討論重點。

陸港澳焦點部分，農曆春節將至，有「地表最大人口移動」之稱的大陸春運將於1月26日啟動，據大陸官方預計，屆時將有90億人次的跨區域人員流動，或將創下歷史新高。大陸交通運輸部表示，相關部門已經做好準備，有信心迎接這場大考，讓民眾平安過年。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。