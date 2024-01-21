台灣世界展望會「籃海計畫」 南山中學贊助場地又捐20萬

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台灣世界展望會為偏鄉兒少提供專業籃球訓練與生命教育課程的「籃海計畫」，今（21）日、22日在南山中學舉辦，特別邀請法務部矯正署敦品中學球隊進行交流賽，除免費提供場地外也捐出20萬元贊助活動。法務部長蔡清祥、台灣世界展望會會長李紹齡親自到場，為參賽選手加油打氣。

台灣世界展望會2022年起與EMPOWER引爆運動訓練團隊合作發起「籃海計畫」，率先為宜花東地區組織3支球隊， 2023年於中南部地區擴大辦理隊伍擴增至10隊伍，2024年隊伍規模大增，目前全台共有15隊、有超過300名孩子參與計畫。

展望會指出，在接受服務的弱勢兒少家庭中，有超過8成家庭經濟缺口大，約4000名兒少無法負擔有興趣的校外課程和學校活動或校外教學費用；因為這些運動或課外活動使用的球具、球鞋、裝備，對他們來說都是難以負擔的奢侈品，經濟上的困窘也可能直接限制了他們發展潛能、追逐夢想的機會。

家住東部15歲的阿俊，因為家貧，想快點賺錢，曾獨自北上打工。社工說，阿俊曾失聯一段時間，再次見到他，是剛從外地打工回來，身型消瘦，於是帶他到展望會的假日廚房吃飯，愛打球的阿俊也跟著當地部落的球隊練球，稍微回歸正常生活。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，參與籃海計畫的球員，除了必須參與固定的訓練，在學業上也要有穩定的表現才能擁有資格，透過籃球訓練與團隊淬鍊，培養面對挫折的正向態度與自我肯定、團隊榮譽感，在課業、品德、家庭、人際關係各方面上都有進步，才有機會翻轉現在的困境。

南山中學校長蔡銘城表示，南山籃球隊為國內歷史最悠久的球隊，已超過50年，當年有不少球員在求學階段家境清寒，透過各界與學校家長會來幫助這些孩子，順利完成學業，持續在籃壇發光發熱。這次藉由展望會的籃海計畫，提供喜歡籃球的弱勢兒少一個訓練及交流的平台十分有意義，期待本計畫以運動翻轉教育、翻轉生命。