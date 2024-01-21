海岸垃圾塑膠瓶蓋占首位　海科館推淨灘成效斐然

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國立海洋科技博物館成立迄今已經邁入10周年，21日與佛光山普門寺合作，進行國際淨灘行動，吸引了400位宗教義工參與。海科館統計，去年潮境海岸垃圾中，塑膠瓶蓋的數量占潮境海岸垃圾的首位。

海科館表示，自籌建時期即集結眾力推動與實施國際淨灘行動，積極推動環境教育。除了帶動各級學校、環境教育單位和民間組織相繼合作與投入外，宗教團體也展開與海科館合作並號召宗教志工推動環境教育。

21日海科館便與佛光山普門寺合作，在住持滿方法師帶領下，400位護法委員暨宗教義工們，雖因天候因素無法實地展開淨灘活動，仍在海科館的帶領下，認識海洋，並了解地球現在面臨的迫切問題，紛紛表達願意為改善全民共處的海洋環境付出心力。

海科館指出，淨灘過程所撿拾的海漂垃圾，所進行的分類與計數，這些數據同時也是大眾對於環境敏感覺知的重大訊息來源。海科館參考美國海洋保育協會的分類，將垃圾來源分成了五大類，再將這五大類細分成19項。

海科館統計，2023年潮境海岸垃圾類別中，塑膠瓶蓋延續近幾年的趨勢，仍然是數量最多的海洋廢棄物，寶特瓶緊追其後。另一方面，即使國內已經宣布禁用塑膠吸管，但塑膠吸管的數量依舊高居不下，暫時沒有減少的趨勢。

海科館呼籲民眾多參與國際ICC淨灘環境教育活動，人人皆可擔任海洋公民科學家，成為監測海岸垃圾扮演重要角色。自今年2月起，海科館每個月也將規劃辦理二次環境教育定期監測活動，歡迎民眾免費報名參加，每次限額30名。另企業團體亦可上海科館官網洽談淨灘合作方案，為海洋盡一份心力。