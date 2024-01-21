好消息！奧萬大春櫻迎賓 2月1日開園門票優惠100元

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南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區去年8月因卡努風災受創，歷時5個多月重建，園區核心區設施完備，聯外便道可供乙類客車以下車輛通行，原訂3月1日開園，提早1個月至2月1日採總量管制入園，門票半票100元優惠；網友說，太棒了！剛好趕上賞櫻盛會。

奧萬大海拔在1100至2600公尺間，生態豐富，每逢秋季落羽松、青楓等將園區點綴得萬紫千紅，而有楓葉的故鄉美稱，春天櫻花的美也不遑多讓，春季園區桃紅色山櫻、八重櫻及雪白霧社櫻接力綻放，吸引各種山鳥覓食、求偶，未料去年8月因卡努重創，封園整修近半年，復建工作逐步到位，奧萬大提早於2月1日採總量管制入園，以單日園區最大停車數200輛為上限。

林業及保育署南投分署指出，奧萬大園區核心區設施復建完備，瀑布區、好漢坡步道等尚未完成整建，仍無法全區開放，因此2月1日起門票採半票100元優惠，優待票及停車費維持原收費標準，但住宿仍採預約制，2天1夜套裝行程，16人以上成團，建議入園7天前來電預約。

奧萬大表示，園區逢春暖花開，2月1日開園剛好是賞櫻盛期，3種櫻花接力綻放，花期持續到3月，包括粉紅色系單花瓣的「山櫻花」，艷麗桃紅色系重瓣的「八重櫻」，以及純白色系單花瓣的台灣特有種「霧社櫻」。

奧萬大指出，目前山櫻花花況約3成左右，預估2月1日起櫻花盛開，歡迎遊客入園賞櫻觀鳥，親身感受奧萬大春之饗宴，被美麗包圍的幸福。旅遊即時資訊可參考台灣山林悠遊網或臉書粉絲專頁「奧萬大情報站」。